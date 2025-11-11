خبرگزاری کار ایران
آموزش و پرورش واگن اول قطار توسعه است

آموزش و پرورش واگن اول قطار توسعه است
سخنگوی دولت با بیان اینکه واگن اول قطار توسعه، آموزش و پرورش است، گفت: ممکن نیست جامعه‌ای درصدد سعادتمندی باشد اما افراد آن جامعه خودخواه باشند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با حضور در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کرمان، اظهار کرد: موضوع فرهنگ به شدت با موضوع کشاورزی و کاشت شباهت دارد. دانه فرهنگ را باید کاشت و مراقبت کرد تا بتوان آرام آرام نهال دریافت کرد و از آن نهال مراقبت کرد تا درخت دریافت کرد.

وی ادامه داد: فرهنگ در کشور ما ریشه چند هزار ساله دارد چراکه ما مردمان هوشیار در حوزه فرهنگ داریم. پیوند دین مبین اسلام با فرهنگ دیرینه ما نهالی را به بار آورد که قابل تفکیک بین اینکه کجای درخت مربوط به اسلام و کجای آن مربوط به ایران است. آنقدر در هم تنیده است که تفکیک اینها معنا ندارد و ممکن نیست‌. در فرهنگ ما با بخشیدن خوشحال‌تر شدیم و خوشبختی را فرآیند انفرادی نمی‌دانیم‌.

سخنگوی دولت افزود: خوشبختی دری است که از ما به روی دیگران باز می‌شود. نمی‌توانیم بدون دیگران مزه خوب فرهنگ را بچشیم و در جامعه‌ای که در آن بی‌سواد، جرم و جنایت وجود دارد خوشبخت باشیم. فعالین اقتصادی کرمان به درستی متوجه شدند کجا باید سرمایه‌گذاری کنند. آموزش و پرورش فرصتی بهتر از این دوره چندساله پیدا نمی‌کند، هیچ رئیس جمهوری تا به حال به این اندازه برای آموزش و پرورش وقت نگذاشته و آموزش و پرورش را جدی نگرفته است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهاجرانی خطاب به حاضرین تصریح کرد: آقای رئیس جمهور بیش از ۵۰ جلسه دوساعته با موضوع آموزش و پرورش برگزار کرده چون باور دارد مسیر توسعه از آموزش و پرورش می‌گذرد. واگن اول قطار توسعه، آموزش و پرورش است. ممکن نیست جامعه‌ای درصدد سعادتمندی باشد اما افراد آن جامعه خودخواه باشند. خوشا به حال شما که اسماعیل وجود خود را که همان حب دنیاست را ذبح کردید و آن را در پای آموزش ریختید. این جامعه به کمک شما عزیزان رستگار خواهد شد.

 

