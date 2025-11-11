تحریمهای ظالمانه و یکجانبه علیه اقدامات مقابلهای ایران در مبارزه با موادمخدر
مدیرکل دفتر روابط بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه و ظالمانه، به اندازه کافی دارو برای درمان معتادان وجود ندارد همچنین به دلیل این تحریمها پلیس نیز برای مقابله با سوداگران مرگ از دریافت تجهیزات لازم محروم مانده است با این وجود اقدامات مقابلهای توأمان صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا، هیأت عالی رتبهای از سازمان جهانی بهداشت در دفتر مرکزی در ژنو و دفتر منطقهای قاهره روز گذشته با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با معاون پیشگیری و درمان و جمعی از مدیران ستاد مبارزه با موادمخدر و مدیران دیگر دستگاههای عضو همچون وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دیدار و گفتوگو کردند.
محمد نریمانی؛ مدیرکل دفتر روابط بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با موادمخدر رئیس محترم جمهور، رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر است، گفت: وزرای مختلفی همچون کشور، اطلاعات، بهداشت، دادستان کل کشور، صدا و سیما، فرمانده فراجا و … اعضای دائم این ستاد هستند و بر اساس موضوعات مطروحه از مابقی وزارتخانهها هم در جلسات دعوت به عمل میآید.
وی تصریح کرد: ما از سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰ سند ملی در زمینه موادمخدر تنظیم و برای اجرا ابلاغ کردیم از جمله دو سند پیشگیری و درمان که در هر دو سند از اصول راهنمایی استاندارهای بینالمللی مشترک بین UNODC و WHO استفاده کردیم.
نمیتوانیم یک نسخه واحد برای مقابله با موادمخدر برای تمام کشورها بنویسیم
نریمانی در ادامه به تقسیمبندی کشورها از لحاظ بینالمللی پرداخت و اظهار کرد: نوع نگاه و مشکل کشورهایی که WHO در آن حضور دارند، با ما متفاوت است، در آسیا و از جمله جمهوری اسلامی ایران، موضوع موادمخدر چه قاچاق و چه مصرف با جرائم سازمانیافته، خشونت و قاچاق سلاح مرتبط است در نتیجه نمیتوانیم یک نسخه واحد برای تمام کشورها بنویسیم و با یک نسخه واحد به هدف برسیم.
مدیرکل دفتر روابط بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: از طرفی انتظار میرود سازمانهای تخصصی مانند UNODC و WHO به عنوان مجریان کنوانسیونهای بینالمللی، اقدامات خود را اجرایی کنند؛ روح حاکم بر این کنوانسیونها سعادت و تأمین رفاه بشری است درحالیکه در جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه و ظالمانه، به اندازه کافی دارو برای درمان معتادان وجود ندارد همچنین به دلیل این تحریمها پلیس نیز برای مقابله با سوداگران مرگ از دریافت تجهیزات لازم محروم مانده است با این وجود اقدامات مقابلهای توأمان صورت میگیرد.
وی، کنوانسیونهای مذکور را میراث جامعه بشری دانست و تأکید کرد: هرگونه خدشه در این کنوانسیونها منجر به ایجاد خدشه به وحدت جامعه بینالمللی میشود.
نریمانی بیان کرد: مصرف آزاد «کانابیس» یا جرمزدایی از آن در برخی از کشورها بر دیگر کشورهایی همچون ایران نیز تأثیر دارد، زیرا ما فرهنگ، رویکرد و جغرافیای متفاوت داریم که در سیاستگذاریها WHO باید به آن توجه شود.
مدیرکل دفتر روابط بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به اجرای برنامههای مشترک ستاد با یونیسف نیز اشاره و عنوان کرد: از سال ۲۰۱۹ با یونیسف برنامه مشترکی با دانشآموزان مخصوصاً درباره دختران در معرض آسیب در پنج استان شروع کردیم و در پی گسترش آن هستیم.
سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و با تأکید بر نگاه جمهوری اسلامی ایران به یک فرد معتاد به عنوان یک بیمار و با دید کرامت انسانی و سرمایه ملی، اظهار کرد: اعتیاد نه تنها به خود فرد بلکه به اطرافیان و جامعه ضررهای اجتماعی، اقتصادی و … وارد میکند لذا درمان بسیار مهم است.
وی با اشاره به دستهبندیهای انواع درمان معتادان در ایران و وجود مراکز متعدد درمانی اعم از مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، گفت: ما برای درمان معتادان از پروتکلهای مختلف درمانی استفاده میکنیم.
کاهش مرگ و میر ناشی از اوردوز سوء مصرف موادمخدر را مدیون سیاستهای پزشکی در ایران هستیم
عباسی از تربیت حدود هشت هزار پزشک در حوزه درمان اعتیاد خبر داد و گفت: در کنار پزشکان، پرستارانی نیز در این زمینه فعالیت دارند و کاهش مرگ و میر ناشی از اوردوز سوء مصرف موادمخدر را مدیون این سیاستهای پزشکی هستیم.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر به طرحهایی همچون طرح تحول درمان، طرح مدیریت مصرف و برنامهریزی برای احداث مراکز امید و زندگی اشاره و عنوان کرد: مرکز امید و زندگی فضای جدیدی و امید جدیدی در فرد معتاد ایجاد میکند که در آن فضای کسب و کار، مسکن و … انجام میشود.
در دنیا هیچ نوع موادمخدر و روانگردانی وجود ندارد که وابستگی ایجاد نکند
وی افزود: ما در روشهای درمانی از مباحث غیردارویی و پرهیزمداری نیز بهره میبریم و در این زمینهها نیز دستاوردهای خوبی داشتیم همچنین اکنون در حال تحقیق درباره داروهای «آهستهرهش» هستیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ عباسی با تأکید بر اینکه در دنیا هیچ نوع موادمخدر و روانگردانی وجود ندارد که وابستگی ایجاد نکند، گفت: آمادگی داریم با تعامل فکری و عملی دستاوردهای ایران با سایر کشورها در حوزه درمان را به اشتراک بگذاریم.