به گزارش ایلنا، مسعود فیاضی در این نشست، گزارشی از فعالیت‌های «سامانه اتاق رصد وضعیت» ارائه داد و هدف آن را ایجاد تصویری جامع از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور عنوان کرد.

زهرا بهروزآذر نیز با تشریح ظرفیت‌ها و مأموریت‌های مرکز رصد معاونت زنان و خانواده گفت: این مرکز در تلاش است با اتکا به داده‌های واقعی و همکاری نهادهای علمی و تخصصی، تصمیم‌سازی در حوزه زنان را از سطح گزارش‌های کلی به سطح تحلیل‌های مستند و دقیق ارتقا دهد.

وی با اشاره به تجربه سه دهه‌ای تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهار داشت: این شاخص‌ها اکنون در نسل سوم خود در حال بازبینی هستند تا متناسب با تحولات اجتماعی کشور و نیازهای روز زنان، به‌روزرسانی و برای سیاست‌گذاری کاربردی شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به چالش کمبود داده‌های تفکیک‌شده بر اساس جنسیت در برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و از همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه در زمینه گردآوری داده‌های ثبتی و جنسیتی خبر داد.

بهروزآذر در ادامه از تدوین مدل مفهومی پیمایش ملی زنان و خانواده به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم این معاونت یاد کرد و اظهار داشت: با تشکیل شورای سیاست‌گذاری و طراحی مدل مفهومی، اجرای این پیمایش ملی به وزارت کشور واگذار خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در پایان این دیدار، طرفین ضمن بازدید از مرکز رصد معاونت امور زنان و خانواده، بر ایجاد ارتباط نظام‌مند میان دو مرکز و بهره‌گیری از داده‌های تحلیلی در تصمیم‌سازی‌های ملی حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.

