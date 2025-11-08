خبرگزاری کار ایران
دلجویی هیأت اعزامی شهردار تهران از خانواده‌های پاکبانان جان‌باخته

مدیرعامل به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان مدیریت پسماند روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه با حضور در منازل خانواده‌های پاکبانان جان‌باخته در سانحه تصادف رانندگی، ضمن دیدار و دلجویی از آنان، پیام تسلیت و همدردی علیرضا زاکانی شهردار تهران و داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست را به آنان منتقل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، این ملاقات در پی حادثه تلخ رانندگی در اتوبان شهید فهمیده انجام شد که منجر به درگذشت چهار تن از پاکبانان زحمتکش شهر تهران شده بود. 

قضاتلو در این دیدارها ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این اتفاق ناگوار گفت: از دست دادن این عزیزان، غمی بزرگ برای عموم شهروندان و خانواده بزرگ شهرداری تهران است. ما خود را در سوگ خانواده‌های داغدار شریک می‌دانیم و تمام توان خود را برای حمایت از آنان به کار خواهیم گرفت. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به جزئیات این تصادف دلخراش افزود: حادثه بامداد جمعه ۹ آبان‌ماه در اتوبان شهید فهمیده منطقه ۲۲، زمانی رخ داد که راننده خودروی سواری پرشیا که گواهینامه رانندگی نداشته در حالت غیرطبیعی و با سرعت بسیار بالا، با ۴ خودرو و در نهایت با خودروی حامل کارگران رفت‌وروب برخورد کرد که متأسفانه منجر به جان‌باختن چهار پاکبان زحمتکش شد. این ضایعه برای همه ما تلخ و غم‌انگیز است. 

وی در پایان با تأکید بر تعهد انسانی و اجتماعی مدیریت شهری در قبال بازماندگان این حادثه تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند آمادگی خود را برای همکاری در به‌کارگیری و اشتغال اعضای خانواده این عزیزان در مجموعه‌های تابعه و حوزه‌های مرتبط خدمات شهری اعلام کرده است تا در راستای حمایت و کاهش آلام بازماندگان، گامی مؤثر برداشته شود و یاد و خاطره پاک این کارگران فداکار زنده بماند.

