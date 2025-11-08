به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست مدیران دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، بر اهمیت تقویت هویت ملی و دینی در تربیت نیروهای انسانی متخصص تأکید کرد.

حبیبا در این نشست گفت: مدیران دانشجویی موظفند در تقویت هویت ملی و دینی دانشگاه‌ها نقش مؤثری ایفا کنند و در این راستا باید به پرورش نیروهای متعهد و متخصص در بخش‌های مختلف بپردازند.

وی با اشاره به چالش‌هایی که در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، به لزوم همکاری و همبستگی بین دانشگاه‌ها و دانشجویان تأکید کرد و افزود: ما باید تلاش کنیم تا هویت‌های فرهنگی را در دانشگاه‌ها تقویت کنیم و شرایط عمومی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب را فراهم سازیم.

معاون وزیر علوم همچنین به اهمیت ایجاد فضایی شاد و مفرح در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای برگزاری برنامه‌های مختلف مفرح و همچنین فرصت انتقاد به دانشجویان داده شود.

حبیبا در ادامه به چالش‌های پیش‌روی دانشگاه‌ها در سال‌های آینده، به ویژه در زمینه انتخابات، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما باید تدابیر لازم را اتخاذ کنیم تا جوانان و دانشجویان ما به طور مؤثر در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشند.

همچنین وی در خصوص سلامت روان دانشجویان گفت: باید با همکاری مراکز مشاوره، ارزیابی دقیقی از وضعیت سلامت روان دانشجویان انجام دهیم و اقدامات لازم را برای حل مشکلات آنان به کار گیریم.

حبیبا در ادامه به تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم اشاره و خواستار هوشیاری و مقابله هوشمند با این چالش‌ها در فضای دانشگاه‌ها شد و تأکید کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی برای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و حفظ آرامش روانی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون وزیر علوم در ادامه سخنان خود به ارائه راهبردهایی در حوزه سازمان دانشگاه پرداخت و بر اهمیت خدمات رفاهی و معیشتی تأکید کردو گفت: یکی از اولویت‌های ما در سال جاری، بهبود خدمات رفاهی و معیشتی به دانشجویان است. در این زمینه، کمک‌هایی از اوایل مهرماه به دانشگاه‌ها برای تجهیز و توزیع منابع لازم انجام شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود کیفیت و کنترل قیمت غذای دانشجویی انجام شده است و اکنون در حال اجرای طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی هستیم.

وی همچنین به ساماندهی و بهسازی ظرفیت اسکان دانشجویان و خوابگاه‌های متأهلین اشاره کرد و گفت: همکاری‌های خوبی با بنیادها و نهادهای مختلف در این راستا انجام شده است، تلاش ما این است که تا پایان آبان‌ماه یا حداکثر آذر، بیش از ۴۰۰ خوابگاه متأهلین را به دانشگاه‌ها اضافه کنیم.

حبیبا با تأکید بر حمایت خیرین و فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از شنبه آینده آغاز خواهد شد، تلاش داریم وام ودیعه مسکن نیز هر چه سریع‌تر پرداخت شود.

وی در ادامه به اهمیت توسعه فضای مجازی و خدمات دیجیتال در ارائه خدمات به دانشجویان اشاره کرد و افزود: ما به دنبال ایجاد تحولاتی در این حوزه هستیم و امیدواریم با ارائه کارت رفاه دانشجویی، امکانات بیشتری برای حمایت از دانشجویان فراهم کنیم.

حبیبا همچنین به ضرورت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و حمایت از فعالیت‌های دانشجویی تأکید کرده و گفت: این اقدام می‌تواند به رونق فعالیت‌های دانشجویی و مهارت‌افزایی در بین دانشجویان کمک کند.

وی با تأکید بر ارتباط نزدیک مدیران با دانشجویان تصریح کرد: در زمانی که یکی از دانشگاه‌ها با تهدیدات تجمع مواجه بود، این ارتباط مؤثر باعث شد هیچ‌یک از دانشجویان به تجمع نپیوندند. این تجربه نشان می‌دهد که حکمرانی و مدیریت خوب می‌تواند به طور قابل توجهی بر روابط دانشجویان و دانشگاه تأثیر بگذارد.

حبیبا اظهار کرد: مدیران دانشجویی مهمترین نقاط ارتباطی و تعامل مسئولین دانشگاه با بدنه دانشجویان هستند و عموما انتقال مولفه‌های مدیریتی به دانشجویان و بالعکس انتقال نیازها، خواسته‌ها و انتقادات و پیشنهادات دانشجویان به مدیریت دانشگاه‌ها از طریق مدیران دانشجویی در دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: مدیران باید به دانشجویان بها دهند و به اقتضائات بومی و سیاست‌های کلان کشور توجه کنند تا بتوانند فضایی مناسب و پویا برای دانشجویان فراهم آورند.

حبیبا با بیان اینکه مدیران دانشگاهی به عنوان سفیران نشاط و امید در دانشگاه، نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: مدیران دانشجویی باید توجه کنند که هیچ‌گاه مطالبات و دغدغه‌های دانشجویان را فراموش نکنند. ما امیدواریم که با ایجاد فضایی پرنشاط و مبتنی بر اخلاق، بتوانیم به رشد و تعالی دانشگاهی کمک کنیم.

معاون وزیر علوم در ادامه از تمام مدیران خواست که با همکاری و همدلی، بسترهای لازم را برای فعالیت‌های مثبت و مؤثر در دانشگاه‌ها فراهم کنند و در راستای ارتقای کیفیت آموزش و فضای فرهنگی جامعه دانشگاهی تلاش کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان، در ادامه سخنان خود به تجارب خود از حوادث دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: شما مدیران دانشجویی به عنوان سفیران نشاط و امید هستید بنابراین همزمان در مواقع بحران، با هوشمندی و تدبیر عمل کنید به طوری که در مواجهه با چالش‌ها و اتفاقات غیرمترقبه، با همکاری یکدیگر شرایط بهتری فراهم کنیم.

حبیبا خاطرنشان کرد: ما باید باور داشته باشیم که دانشجویان امروز، آینده‌سازان فردای ایران هستند و به عنوان متولیان باید بهترین خدمات را به این آینده‌سازان ارائه دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است که با برنامه‌ریزی و همکاری‌های گسترده، بتوانیم بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرده و محیطی سازنده و پرنشاط برای دانشجویان ایجاد کنیم.

انتهای پیام/