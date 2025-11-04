افزایش دمای تهران از فردا
اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش دمای تهران از فردا (۱۴ آبان) و کاهش کیفیت هوا خبر داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
طی این مدت به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پر تردد شهری در بعضی ساعتها بهویژه اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
از روز پنجشنبه تا شنبه (۱۵ تا ۱۷ مهرماه) افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۱۴ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۱۵ آبان) صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.