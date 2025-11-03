به گزارش خبرنگار ایلنا، «عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به موضوع مدیریت حریم شهر، اظهار داشت: حجم بی‌اطلاعی و عدم تسلط بر این موضوع نگران‌کننده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیمات اتخاذشده، ناشی از عدم آگاهی نسبت به موضوع است و این بی‌اطلاعی، در آینده از نظر حقوقی پیامدهایی خواهد داشت.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه استانداری اصرار دارد نقش حاکمیتی خود را در این حوزه اعمال کند، خاطرنشان کرد: قانون به صراحت، موضوع مدیریت و نظارت بر حریم شهر تهران را بر عهده شهرداری گذاشته است. ایجاد سازوکار جدید و تشکیل یک مجموعه در استانداری برای این امر، نه تنها خلاف قانون، بلکه در تضاد با رویکردهای کلان دولت است.

محمدخانی در تشریح چگونگی شکل‌گیری این اختلاف نظر توضیح داد: شهرداری تهران بر اساس تجربه سه‌ساله خود در حوزه حریم، اقدامات ویژه و مدل نظارت هوشمند را آغاز کرد و با حجم قابل‌توجهی از تخلفات ساخت‌وساز در حریم شهر مواجه شد. به محض ورود شهرداران مناطق و تلاش برای توقف این ساخت‌وسازهای غیرقانونی، روایت جدیدی در استانداری شکل گرفت مبنی بر انتقال مدیریت حریم تهران به استانداری و کاهش یا بی‌اثر کردن آن.

وی تأکید کرد: این نگاه غلط به نظر می‌رسد زمینه‌ساز سوءاستفاده جریان‌های بیرونی و مافیای ساخت‌وساز شده و شهرداری تهران در این مورد کوتاه نخواهد آمد. شورای شهر و شهرداری تهران در این زمینه به تکلیف خود عمل خواهند کرد.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه، انتظار شهرداری از دستگاه قضایی را چنین بیان کرد: انتظار داریم قوه قضائیه با ورود به موضوع ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم شهر، دست شهرداران مناطق و مسئولان ذی‌ربط را برای برخورد با متخلفان باز بگذارد.

محمدخانی با اشاره به ایجاد موانع در مسیر برخورد با متخلفان، گفت: متأسفانه گاهی هنگامی که شهرداران مناطق بر اساس تکلیف قانونی خود برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اقدام به تخریب وارد عمل می‌شوند، موانعی ایجاد می‌شود. امیدواریم این مسیر اصلاح شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به موضوع مدیریت حریم شهر و در پاسخ به سؤالی درباره برخی ابهامات در صدور پروانه، اظهار داشت: مسیر صدور پروانه، کاملاً شفاف و مشخص است. این مسیر از طریق کمیسیون ماده پنج که یک نهاد فرابخشی با حضور نمایندگان دولت و نهادهای مختلف است، طی می‌شود و پس از آن نیز به طور کامل در سامانه مربوطه درج می‌شود. بنابراین هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

وی در ادامه، خطاب به استاندار تهران افزود: من تقاضا می‌کنم از جناب آقای استاندار، اگر پرونده‌ای محرمانه در این زمینه وجود دارد یا حتی مطلبی به ایشان گفته شده است، ما از همین‌جا به ایشان اختیار می‌دهیم که آن را از حالت محرمانه خارج کرده و به اطلاع عموم مردم برسانند.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر شفافیت اقدامات شهرداری گفت: شهرداری تهران کاملاً شفاف عمل می‌کند. پرونده‌های متعددی وجود دارد که حتی ممکن است مورد نقد شما خبرنگاران قرار گیرد و شهرداری خود را در قبال آن‌ها پاسخگو می‌داند و سعی می‌کند توضیح دهد.

محمدخانی سپس با هشدار درباره رخدادهای در حال وقوع در حریم تهران، اظهارات خود را اینگونه جمع‌بندی کرد: آنچه مشخص است، این است که در ابعاد بسیار گسترده‌ای در حریم شهر تهران دارد اتفاقاتی می‌افتد که مسئولیت تبعات آن بر عهده کسانی است که این تصمیم غیرقانونی را گرفتند و بر آن اصرار دارند.

وی تأکید کرد: من تأکیدم این است که ما باید مسئولیت تبعات تصمیماتمان را بپذیریم. هر اتفاقی که در ماه‌های اخیر و آینده در حریم شهر تهران با این رویه غلط استانداری رخ دهد، مسئولیت آن مستقیماً به عهده شخص استاندار است که این مسیر نادرست را طی می‌کند.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: طبیعی است که این رویه، خلاف نظر رئیس‌جمهور محترم، خلاف مصوبات صریح مجلس شورای اسلامی و به ضرر پایتخت و مردم است و طبیعتاً باید پاسخگویی صورت پذیرد.

محمدخانی در پایان با اشاره به عملکرد شهرداری در نوسازی ناوگان حتی در اوج تحریم‌ها، گفت: در همین شرایط، ۲۰۰ اتوبوس برقی جدید به ناوگان اضافه شد. اینها نماد یک مدل مدیریتی است که کار می کند، نه مدلی که همه کاستی‌ها را به گردن تحریم و کرونا می‌اندازد. ارزیابی مدیریت شهری را به «شاگرد تنبل کلاس» سپردن، عجیب است.

