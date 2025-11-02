خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستیار هوش مصنوعی بسیج سازندگی رونمایی شد

دستیار هوش مصنوعی بسیج سازندگی رونمایی شد
کد خبر : 1708327
لینک کوتاه کپی شد.

بسیج سازندگی از سامانه هوشمند «بیسا» به‌عنوان دستیار هوش مصنوعی خود رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا،  «بیسا» سامانه‌ای هوشمند است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین داده‌کاوی، تحلیل محتوای دیجیتال و یادگیری ماشینی، مأموریت دارد تحولی بنیادین در روایت، پایش و انتشار لحظه‌ای گزارش‌های جهادی و کارآفرینی ایجاد کند.

این سامانه با تکیه بر الگوریتم‌های تحلیل داده و هوش معنایی، فرایند ثبت، تحلیل و بازتاب فعالیت‌های جهادی را در سراسر کشور به‌صورت هوشمند و برخط انجام داده و شاخص‌های عملکرد نواحی و استان‌ها را به‌طور خودکار ارزیابی می‌کند.

در «بیسا»، داده‌های میدانی و محتوای رسانه‌ای گروه‌های جهادی از سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی گردآوری شده و پس از پردازش هوشمند، در قالب گزارش‌های رسانه‌ای هدفمند در کانال‌های منتخب منتشر می‌شود.

به گفته‌ی مسئول مرکز رصد رسانه بسیج سازندگی، «بیسا نماد ورود بسیج سازندگی به دوره‌ای نو از حکمرانی داده‌محور و روایت هوشمند خدمت است. این دستیار، حلقه اتصال فناوری‌های نوین با فرهنگ جهادی محسوب می‌شود و می‌تواند بازوی تحلیلی و راهبردی ارزشمندی برای مدیران، راویان و گروه‌های میدانی باشد.»

با راه‌اندازی «بیسا»، سازمان بسیج سازندگی گامی بلند در مسیر هوشمندسازی نهضت خدمت‌رسانی مردمی برداشته و زمینه پیوند میان فناوری پیشرفته و الگوی نوین سازندگی جهادی را فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ