دستیار هوش مصنوعی بسیج سازندگی رونمایی شد
بسیج سازندگی از سامانه هوشمند «بیسا» بهعنوان دستیار هوش مصنوعی خود رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، «بیسا» سامانهای هوشمند است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین دادهکاوی، تحلیل محتوای دیجیتال و یادگیری ماشینی، مأموریت دارد تحولی بنیادین در روایت، پایش و انتشار لحظهای گزارشهای جهادی و کارآفرینی ایجاد کند.
این سامانه با تکیه بر الگوریتمهای تحلیل داده و هوش معنایی، فرایند ثبت، تحلیل و بازتاب فعالیتهای جهادی را در سراسر کشور بهصورت هوشمند و برخط انجام داده و شاخصهای عملکرد نواحی و استانها را بهطور خودکار ارزیابی میکند.
در «بیسا»، دادههای میدانی و محتوای رسانهای گروههای جهادی از سطح پایگاهها، حوزهها و نواحی گردآوری شده و پس از پردازش هوشمند، در قالب گزارشهای رسانهای هدفمند در کانالهای منتخب منتشر میشود.
به گفتهی مسئول مرکز رصد رسانه بسیج سازندگی، «بیسا نماد ورود بسیج سازندگی به دورهای نو از حکمرانی دادهمحور و روایت هوشمند خدمت است. این دستیار، حلقه اتصال فناوریهای نوین با فرهنگ جهادی محسوب میشود و میتواند بازوی تحلیلی و راهبردی ارزشمندی برای مدیران، راویان و گروههای میدانی باشد.»
با راهاندازی «بیسا»، سازمان بسیج سازندگی گامی بلند در مسیر هوشمندسازی نهضت خدمترسانی مردمی برداشته و زمینه پیوند میان فناوری پیشرفته و الگوی نوین سازندگی جهادی را فراهم کرده است.