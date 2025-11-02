سکته مغزی در ایران ۱.۵ برابر میانگین جهانی است
میزان بروز سکته مغزی در ایران ۱.۵ برابر میانگین جهانی است و سن ابتلا نیز حدود ۱۰ سال کمتر از متوسط جهانی گزارش میشود؛ موضوعی که به گفته متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل، اهمیت تشخیص سریع و اجرای برنامه ملی ۷۲۴ را دوچندان میکند.
به گزارش ایلنا، فروه رمضانزاده، متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به آمار بروز سکته مغزی در کشور اظهار کرد: میزان بروز سکته مغزی در ایران حدود ۱۵۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال است که متأسفانه این رقم حدود ۱.۵ برابر بیشتر از میانگین جهانی است.
وی افزود: سن بروز سکته مغزی در ایران بهطور میانگین ۱۰ سال کمتر از متوسط جهانی است؛ بهطوری که در حالی میانگین سنی سکته مغزی در دنیا حدود ۷۵ تا ۸۰ سال است، در کشور ما این میانگین بین ۶۵ تا ۷۰ سال برآورد میشود. اختلاف دهساله میانگین سنی بروز سکته مغزی در ایران نسبت به آمار جهانی، موضوعی نگرانکننده است که ضرورت تلاش بیشتر در زمینه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بروز ناگهانی برخی علائم میتواند نشانه سکته مغزی باشد، گفت: اختلال در تکلم، سرگیجه وعدم تعادل، ضعف یا بیحسی در یک سمت بدن و تاری یا کاهش دید ناگهانی از جمله علائمی هستند که باید جدی گرفته شوند.
رمضانزاده افزود: خوشبختانه در صورت شناسایی و کنترل عوامل خطر، سکته مغزی قابل پیشگیری است و اگر فرد در زمان طلایی به مراکز درمانی منتقل شود، امکان درمان و بازگشت عملکرد مغز تا حد زیادی وجود دارد.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اهمیت زمان طلایی در درمان سکته مغزی اظهار داشت: در چهار و نیم ساعت نخست پس از بروز سکته مغزی، بافت مغزی هنوز زنده است و در این بازه زمانی میتوان با درمانهای مناسب از مرگ سلولهای مغزی جلوگیری کرد.
به گفته وی، یکی از روشهای درمانی، تزریق داروی حلکننده لخته موسوم به ترومبولیتیک است و در برخی موارد، درمان از طریق آنژیوگرافی و روشهای داخلعروقی (اندوواسکولار) برای خارج کردن لخته از رگ مغزی انجام میشود.
به گزارش وبدا، رمضانزاده تأکید کرد: هر دقیقه تأخیر در درمان، به از بین رفتن میلیونها سلول مغزی منجر میشود؛ بهگونهای که در هر دقیقه میتوان تا دو میلیون سلول مغزی را با اقدام سریع نجات داد.