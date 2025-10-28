به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، در آستانه آغاز بیست‌وچهارمین اردوی ملی دانش‌آموزان عشایر کشور در مشهد مقدس اظهار کرد: جامعه عشایری ایران، بخش ارزشمند و اصیل از هویت فرهنگی و ملی ماست و دانش‌آموزان عشایر، پیام‌آوران تلاش، ایمان و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در اقصی‌نقاط کشور هستند.

وی با اشاره به میزبانی این رویداد ملی از سوی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی افزود: این دوره از اردوها در دو نوبت برگزار می‌شود و ۱۰۰۰ دانش‌آموز زیارت‌اولی مقطع متوسطه دوم از ۲۳ استان کشور، شامل ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر از مناطق عشایری، در اردوگاه فرهنگی و تربیتی ثامن‌الاحجج(ع) مشهد مقدس حضور خواهند یافت.

حکیم‌زاده تصریح کرد: در طول برگزاری اردو در کنار زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السلام، برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی، مهارتی و تربیتی طراحی و اجرا می‌شود تا بستر رشد همه‌جانبه، تبادل تجربه‌های فرهنگی و تقویت روحیه همدلی و هم‌زیستی در میان دانش‌آموزان عشایر فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نگاه عدالت‌محور وزارتخانه در حمایت از مناطق عشایری خاطرنشان کرد:آموزش‌وپرورش توسعه‌یافته بدون توجه به عدالت آموزشی و فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار و عشایری معنا ندارد. به همین دلیل، اجرای چنین برنامه‌هایی در راستای سیاست کلان وزارتخانه برای توسعه فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در مناطق عشایری انجام می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: اردوی ملی دانش‌آموزان عشایر، نقطه عطفی در جهت تحقق تعلیم‌وتربیت تمام‌ساحتی و گامی مؤثر برای تربیت نسلی مؤمن، توانمند و امیدوار به آینده ایران اسلامی باشد.

انتهای پیام/