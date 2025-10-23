سعید مهرزادی؛ سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: عطاری‌ها از نظر صنفی زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و مجوز آن‌ها از سوی اتحادیه عطاری‌ها صادر می‌شود، اما از نظر سلامت فرآورده‌ها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نهاد ناظر هستند.

وی افزود:در صورتی که عطاری‌ها اقدام به فروش دارو، مواد شیمیایی یا فرآورده‌های ترکیبی کنند، این موضوع به‌عنوان تخلف دارویی تلقی شده و از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به یکی از موارد اخیر گفت: مردی به دفتر بازرسی مراجعه کرد و اعلام داشت که پس از خرید فرآورده‌ای از عطاری، فرزندش دچار مسمومیت شدید و کما شده است. بررسی‌ها نشان داد نمونه خریداری‌شده حاوی متادون بوده و بلافاصله دستور پیگیری و بازداشت فرد متخلف صادر شد. این اتفاق نشان می‌دهد خطر ورود مواد مخدر به عطاری‌ها کاملاً واقعی است و نظارت دقیق‌تری نیاز دارد.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: بازرسی‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیروی انتظامی، وزارت صمت و تعزیرات حکومتی به‌طور مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه فروش غیرمجاز دارو، مکمل یا فرآورده شیمیایی، واحد متخلف پلمب و پرونده آن به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

مهرزادی افزود: فروش داروهای لاغری، ترک اعتیاد، تقویت قوای جنسی یا فرآورده‌های موسوم به گیاهی که فاقد مجوز سازمان غذا و دارو هستند، از مصادیق تخلف دارویی محسوب می‌شود. بسیاری از این ترکیبات حاوی مواد شیمیایی ناشناخته یا داروهای مخدر هستند که می‌توانند عوارض جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم ایجاد کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در نظارت عمومی گفت: شهروندان باید فرآورده‌های دارویی و مکمل‌های گیاهی را تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند. سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت جامعه، نظارت بر عطاری‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده و با متخلفان برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.

انتهای پیام/