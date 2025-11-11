«محمدحسین امید» رییس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال بر این که با توجه به تاکید رییس جمهور بر نقش محوری دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور و ورود عملی دانشگاه تهران به این عرصه، تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه آیا به تضعیف توان عملی و فنی دانشگاه‌ها در مسیر حل مسائل کشور منجر می‌شود؟ گفت: در همه دانشگاه‌های کشور و به خصوص در ۱۵ دانشگاه سطح یک ما، ظرفیت، دانش و توان لازم برای حل مسائل و مشکلات کشور وجود دارد.

وی افزود: ما ۱۵ دانشگاه دانشگاه‌ سطح یک، به دولت اعلام کرده‌ایم که بخشی از این کارها نیاز به منابع مالی دارد که دولت باید آن را تأمین کند ولی توان علمی، کارشناسی و فنی در دانشگاه‌های ما موجود است و می‌توانند این قبیل مسائل را حل کنند.

امید در پاسخ به این سوال که آیا حفظ توان فنی و علمی دانشگاه‌ها در جهت حل مسائل، نیازمند ارتباطات بین‌المللی نیست؟ توضیح داد: بله، همینطور است، اما من راجع به محدودیت‌ها صحبت نکردم. محدودیت‌ها جای خودش را دارد. محدودیت اساتید ما هم سر جای خودش است، ولی بخش زیادی از این موارد با منابع مالی حل می‌شود.

وی اضافه کرد: در برنامه‌ریزی امسال ما، تعداد کسانی که بتوانند در کنفرانس‌های بین‌المللی و فرصت‌های مطالعاتی شرکت کنند، افزایش پیدا کرده است. مبلغ و اعتباری زیادی هم به آن اختصاص دادیم. سال آینده هم رشد خیلی خوبی خواهد داشت.

رییس دانشگاه تهران عنوان کرد: علیرغم همه‌ی تحریم‌ها و توطئه‌های غرب، اگر حمایت‌های داخلی از دانشگاه باشد، منابع مالی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، دانشگاه می‌تواند این تحریم‌ها را در حوزه دانش، علم و فناوری از بین ببرد و دور بزند.

وی در مورد کمبود بودجه و منابع مالی اظهار کرد: در کشور ما منابع درست هزینه نمی‌شود. در حالی که منابع باید در جای خودش هزینه شود. سهم حوزه علم و فناوری ما باید دو درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

رییس دانشگاه تهران افزود: ما نمی‌گوییم که میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا را به ما بدهند، تولید ناخالص داخلی کشور ما ۴۰۰ میلیارد دلار است، دو درصدش را اگر به آموزش عالی و علم و فناوری اختصاص دهند، این حوزه پرواز خواهد کرد. در حالی که در این حوزه هیچ‌وقت این عدد به یک‌ درصد هم نرسیده است. ما توقع بیش از این نداریم.

