فریدون در خیابان بهار تهران زنده شد!
فریدون این روزها بر دیوار خیابان بهار تهران زنده شده است. نقاشی دیواری تازه، شاهنامه را به زندگی شهری آورده و حماسهای جاودانه را روایت میکند که پیروزی نیکی بر پلیدی را به تصویر میکشد.
نقشی که این روزها بر دیوار خیابان بهار جان میگیرد، جلوهای از یکی از درخشانترین صحنههای شاهنامه است؛ سفر فریدون و سپاهش از کرانههای اروندرود تا پایتخت ضحاک. اسبان بادپای او میان موجهای خروشان اروند میتازند و چهرهها سرشار از اراده و ایماناند، هر رنگ و ضربه قلممو پژواکی است از نبرد دیرینه روشنایی و تاریکی، از پهلوانی که با اراده و عدالت، سد ستم را درنوردید.
بر این دیوار، شاهنامه به زندگی شهری راه یافته است؛ لحظههای رسیدن فریدون به کاخ ضحاک، ایستادگی در برابر دیوها و فروپاشی طلسم، با زبان تصویر به نمایش درآمده است.
این دیوار، اکنون چون برگ زندهای از حماسه ایران، روایتگر پیروزی نیکی بر پلیدی است و افسانهای جاودانه را از دل شهر به یاد میآورد.