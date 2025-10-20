فریدون در خیابان بهار تهران زنده شد!

خبرگزاری کار ایران
فریدون این روزها بر دیوار خیابان بهار تهران زنده شده است. نقاشی دیواری تازه، شاهنامه را به زندگی شهری آورده و حماسه‌ای جاودانه را روایت می‌کند که پیروزی نیکی بر پلیدی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نقشی که این روزها بر دیوار خیابان بهار جان می‌گیرد، جلوه‌ای از یکی از درخشان‌ترین صحنه‌های شاهنامه است؛ سفر فریدون و سپاهش از کرانه‌های اروندرود تا پایتخت ضحاک. اسبان بادپای او میان موج‌های خروشان اروند می‌تازند و چهره‌ها سرشار از اراده و ایمان‌اند، هر رنگ و ضربه قلم‌مو پژواکی است از نبرد دیرینه روشنایی و تاریکی، از پهلوانی که با اراده و عدالت، سد ستم را درنوردید.

بر این دیوار، شاهنامه به زندگی شهری راه یافته است؛ لحظه‌های رسیدن فریدون به کاخ ضحاک، ایستادگی در برابر دیوها و فروپاشی طلسم، با زبان تصویر به نمایش درآمده است.

این دیوار، اکنون چون برگ زنده‌ای از حماسه ایران، روایتگر پیروزی نیکی بر پلیدی است و افسانه‌ای جاودانه را از دل شهر به یاد می‌آورد.

