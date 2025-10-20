علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درمتن حکم سیدعباس صالحی خطاب به علیرضا رشیدیان آمده است:

«نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی به‌موجب این حکم به عنوان « رئیس سازمان حج و زیارت » منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال ، ضمن هماهنگی با نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت نیروهای کارآمد و در جهت تقویت و گسترش برنامه های مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات به حجاج و متعمرین بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات و معرفت زیارت، موفق و مؤید باشید.

با امعان نظر به اهداف و شرح وظایف سازمان حج و زیارت ضروری است موارد پیوست به عنوان مأموریت و رویکردهای اصلی مورد توجه قرار گیرد.»

همچنین در متن پیوست این حکم نیز آمده است:

1- پیگیری کلان برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم

2- رصد تحولات در کشورهای میزبان «حج» و «زیارت» و تدبیر برنامه های راهبردی متناسب با آن

3- روان سازی و سرعت بخشی به فرایندهای مرتبط با حج و زیارت

4- تلاش برای کاهش هزینه های حج و زیارت همراه با بهبود خدمات سفر

5-توسعه زیر ساخت های فناورانه با تأکید بر امنیت، سرعت و هوشمندی لازم

6- بازنگری و اصلاح روش های تأمین مالی سازمان و امور مرتبط به حج و زیارت

7-تسهیل مشارکت بخش خصوصی در امور مرتبط به عمره مفرده و زیارت

8- تقویت عزت، امنیت و منزلت حجاج و زائران ایرانی

9-استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حج و زیارت در روابط ایران با کشورهای میزبان و جهان اسلام

گفتنی است، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی علیرضا رشیدیان می توان به نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ریس سازمان حج و زیارت، استاندار خراسان رضوی، مدیریت بازرسی بعثه مقام معظم رهبری و سمت های اجرایی متعدد در حوزه های گوناگون اشاره کرد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خدمات و تلاش های علیرضا بیات رئیس پیشین این سازمان در مدت مسئولیت تقدیر کرد.

انتهای پیام/