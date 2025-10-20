پویش «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه»

به گزارش ایلنا، در گوشه و کنار ایران، از شهرهای پرهیاهو تا روستاهای دورافتاده، پویش ملی «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» آغاز شده است؛ حرکتی که نه فقط به ساخت و تجهیز مدارس می‌پردازد، بلکه نشان‌دهنده همدلی مردم، خیرین و دولت برای تحقق عدالت آموزشی است. این پویش فرصتی فراهم کرده تا هر فرد، از مسئولان گرفته تا مردم ، سهمی در ارتقای کیفیت شرایط تحصیل کودکان کشور داشته باشد.

«به ساز مدرسه؛ به ساز مدرسه» عنوان پویشی ملی است که به همت سازمان نوسازی مدارس و جامعه خیرین مدرسه‌ساز شکل گرفته و با هدف تأمین عدالت آموزشی و بهبود زیرساخت‌های مدارس در مناطق محروم آغاز شده است. این حرکت ملی با مشارکت گسترده مسئولان، خیرین و مردم، امیدی تازه در دل دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

در مراسم آغاز رسمی این پویش، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی, گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل کمبود مدرسه یا امکانات آموزشی مناسب از تحصیل محروم شود.

وی افزود که یک ماه از حقوق خود و مبلغ پنج میلیون تومان ماهانه را به این پویش اختصاص خواهد داد تا عملیاتی بودن حمایت از عدالت آموزشی را نشان دهد.

وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش نیز با تخصیص بخشی از حقوق خود، به این پویش پیوستند . جالب آنکه این پویش به همه طبقات جامعه در حال تسری است و افراد زیادی از مسئولان و عموم مردم به این پویش ملی پیوستند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند که چنین پروژه‌هایی، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، حس همبستگی و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که تلاش‌های آن‌ها تأثیر واقعی دارد، انگیزه بیشتری برای حمایت از سایر پروژه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند.

پویش «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» علاوه بر تأمین منابع مالی، بستری آنلاین فراهم کرده تا مردم به راحتی بتوانند کمک‌های نقدی یا غیرنقدی خود را ثبت کنند. این پویش تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه دارد و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده مردم و نهادهای دولتی، مدارس بیشتری در مناطق محروم ساخته و تجهیز شود.

این حرکت نشان می‌دهد که آموزش و پرورش تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است که به همت همه مردم و دولت تحقق می‌یابد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در نهایت، «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» نمونه‌ای ملموس از همکاری ملی برای آینده‌ای روشن‌تر است. این پویش، فراتر از ساخت و ساز، به کودکان امید می‌دهد، خانواده‌ها را دلگرم می‌کند و پیام روشنی به جامعه می‌رساند که وقتی همه با هم همدل باشند، هیچ چالشی بزرگ نیست. هر آجر این مدارس، نماد عزم ملی برای عدالت آموزشی و آینده‌ای بهتر است.

