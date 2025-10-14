به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، نهصدودهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت عتف با حضور حجت‌الاسلام‌المسلمین، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این وزارت برگزار شد.

واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست، ضمن عرض خیرمقدم به دبیر و مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بویژه شهدای عرصه علم و دانش خاطرنشان کرد که این جنگ نقش مهم علم و فناوری در سیادت از کشور را برجسته کرد و لازم است به نهاد علم و عالمان توجه ویژه‌ای شود و بر اهمیت استمرار تعاملات سازنده بین ارکان مختلف در نظام آموزش عالی کشور تأکید کرد.

وی افزود: تحقق اهداف آموزش عالی کشور مستلزم هم‌افزایی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است و جلسات مشترک با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای برای تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اثربخش‌تر سیاست‌های کلان آموزشی باشد.

خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی، واگذاری اختیارات بازنگری برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها را نشانه‌ای از «بلوغ حکمرانی در نظام آموزش عالی» توصیف کرد و گفت: اعتماد به دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و بازنگری دروس، گامی مؤثر در مسیر تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی نظام آموزشی است. این تجربه موفق می‌تواند در سایر بخش‌ها از جمله گسترش آموزش عالی و جذب هیئت‌علمی نیز دنبال شود.

وی همچنین ضمن استقبال از طرح آموزش هوشمند، آن را موضوعی اساسی و راهبردی دانست و آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد.

خسرو پناه ضمن قدردانی از معاون آموزشی وزارت علوم برای برگزاری این جلسه، افزود: جلسه خیلی خوب و مفیدی بود و بسیاری از دغدغه‌های موجود در نظام آموزشی توسط معاونت آموزشی وزارت عتف مورد توجه و اقدام قرار گرفته است، ازجمله بروزرسانی اغلب برنامه‌های درسی که امیدوارم این بروزرسانی شامل تمام گروه‌ها نیز بشود.

نقی‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پیش‌رو در چهار حوزه تدوین و بازنگری رشته‌های تحصیلی، شناسایی و تمرکز بر رشته‌های تحصیلی راهبردی، توسعه مهارت‌افزایی و ارتقای اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان و حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان پرداخت.

وی با اشاره به روند بازنگری برنامه‌های درسی در سال‌های اخیر گفت: تلاش شده است بازنگری رشته‌های تحصیلی با سرعت و دقت بالایی دنبال شود، به‌گونه‌ای که اکنون قریب به ۹۰ درصد کدرشته‌محل‌های رشته‌های فنی و مهندسی از برنامه‌های درسی به‌روز بهره‌مند هستند و در رشته‌های علوم پایه و کشاورزی نیز شرایط مشابهی برقرار است.

نقی‌زاده، همچنین در حوزه‌های رشته‌های راهبردی گزارشی از اقدامات، رشته‌های مصوب شده و در حال اجرا و الزامات آن ارائه کرد.

در ادامه اقدامات کلیدی معاونت آموزشی در زمینه مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری مورد تأکید قرار گرفت.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، این معاونت با طراحی و پیش‌بینی دروس مهارتی و اجرای تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم در راستای ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان گام‌های مؤثری برداشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با پیش‌بینی بودجه در سال ۱۴۰۵، بخش عمده اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین در مورد حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان تصریح کرد: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ۲۸ درصد و در مقطع دکتری تخصصی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است و وزارت علوم در مسیر نقش‌آفرینی مؤثرتر در هدایت نخبگان علمی، خواستار همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تسهیل فرایند تأیید المپیادهای علمی و اجرای بند ب ماده ۹۶ برنامه هفتم پیشرفت کشور است.

قادری، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اداره‌کل متبوع خود، بر اهمیت صیانت از اعتبار مدارک تحصیلی و لزوم حرکت به‌سمت حکمرانی یکپارچه آموزشی تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه صدور مجوز رشته‌های جدید و بازنگری ضوابط گسترش آموزش عالی گفت: اعتبار مدارک تحصیلی، پشتوانه اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی کشور است و باید در همه سطوح، از تصمیم‌سازی تا اجرا، مورد توجه جدی قرار گیرد.

همچنین نویدبخش، مدیرکل آموزش عالی غیردولتی با ارائه آماری از وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، بر ضرورت تعیین تکلیف اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی و یکپارچه‌سازی ساختارهای حقوقی آن‌ها تأکید کرد.

وی همچنین از آغاز بازنگری در آیین‌نامه مؤسسات آموزش آزاد خبر داد و آن را گامی در جهت ارتقای کیفیت و انسجام فعالیت‌های آموزشی در این بخش دانست.

نظرزاده، مشاور معاونت آموزشی، با تمرکز بر موضوع «آموزش هوشمند»، رویکردها، چالش‌ها و سیاست‌های تحولی در این حوزه را تبیین کرد.

وی با ارائه سناریوهای مبتنی بر مطالعات بین‌المللی، بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های فناوری، یادگیری ترکیبی و نوآوری در مدل‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: آموزش هوشمند نه تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه بخشی از حکمرانی نوین آموزش عالی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند نقش کلیدی در ترسیم خطوط راهبردی و حمایت سیاستی از این مسیر ایفا کند.

در پایان این جلسه واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، ضمن قدردانی از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، استمرار این نشست‌ها را برای هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌ها ضروری دانست و افزود واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها از اولویت‌های محوری وزارت علوم است. با تقویت حکمرانی هوشمند، نگاه کیفیت‌محور و هماهنگی با نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان مسیر تحول در آموزش عالی را هموارتر کرد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد، جلسات مشترک دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت آموزشی ادامه داشته و موضوعات تخصصی نظیر آموزش هوشمند، حکمرانی یکپارچه و ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار جلسات آینده قرار گیرد.

انتهای پیام/