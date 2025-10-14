خبرگزاری کار ایران
فوت ۴ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا بر اثر سانحه‌ رانندگی

کد خبر : 1699803
چهار نفر از کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در پی یک سانحه رانندگی دلخراش، جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در پی یک سانحه رانندگی دلخراش، صبح امروز چهار نفر از کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا که با یک دستگاه خودروی پژو در مسیر اعزام به محل خدمت بودند، جان خود را از دست دادند. 

در این حادثه ناگوار، جمعی از مدافعان سلامت این خطه در راه انجام وظیفه و خدمت‌رسانی به هموطنان، جان باخته و جامعه پزشکی و دانشگاهی را در غم و اندوهی عمیق فرو بردند. 

بنابر اعلام منابع رسمی، علت وقوع این سانحه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

