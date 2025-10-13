خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ معافیت مددجویان از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ابلاغ معافیت مددجویان از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
کد خبر : 1699673
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره معافیت مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ به استان‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، افروز صفاری‌فرد؛ مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره معافیت مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ به استان‌ها خبر داد.

به گفته وی، این تصویب‌نامه به منظور اجرا به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

صفاری‌فرد با اشاره به بند ۲ تصویب‌نامه یادشده توضیح داد: بر اساس این بند، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی آموزگاری و دبیری وزارت آموزش و پرورش معاف هستند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: از ادارات کل بهزیستی استان‌ها درخواست شده است ضمن هماهنگی با استانداری و آموزش و پرورش استان، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده به جامعه هدفی که در آزمون پذیرفته شده‌اند اقدام کنند تا مشمولان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ