به گفته وی، این تصویب‌نامه به منظور اجرا به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

صفاری‌فرد با اشاره به بند ۲ تصویب‌نامه یادشده توضیح داد: بر اساس این بند، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی آموزگاری و دبیری وزارت آموزش و پرورش معاف هستند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: از ادارات کل بهزیستی استان‌ها درخواست شده است ضمن هماهنگی با استانداری و آموزش و پرورش استان، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده به جامعه هدفی که در آزمون پذیرفته شده‌اند اقدام کنند تا مشمولان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.