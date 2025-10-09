بازماندگی از تحصیل دغدغه جدی دولت

به گزارش ایلنا، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید، بیان کرد که کشور از پوشش تحصیلی بسیار بالایی برخوردار است و شکاف جنسیتی در این حوزه بسیار کم (حدود ۳ درصد) است.

وی تصریح کرد: «اما هر یک نفر برای ما مهم است و بازماندگی از تحصیل برای ما بسیار اهمیت دارد. این موضوع مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور است و نشست امروز به همین مسئله ارتباط داشت.»

بهروزآذر فرآیند شناسایی کودکان بازمانده را از طریق داده‌های سازمان ثبت احوال و آموزش و پرورش تشریح کرد و گفت که مشخص شدن آمار کودکانی که نتوانسته‌اند وارد مدرسه شوند، باعث نگرانی جدی دستگاه‌ها شده است.

وی در تبیین دلایل آمار بازماندگی، این موضوع را از حوزه‌های مختلف بررسی کرد:

نقص داده‌ها: بخش قابل توجهی از آمار، ناشی ازعدم صحت کامل داده‌ها و خروج کودکان از کشور به دلیل مهاجرت است.

دلایل پزشکی: تعداد کمی از متولدین، به دلیل بیماری‌های صعب‌العلاج یا معلولیت‌های بسیار شدید، امکان ورود به هیچ چرخه‌ای از تحصیل را ندارند.

عوامل اقتصادی و فرهنگی: بخش زیادی نیز به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی از تحصیل باز می‌مانند.

تصمیمات والدین: تصمیم برخی والدین مبنی برعدم ثبت‌نام به دلیل جثه ظریف یا متولد نیمه دوم سال بودن فرزند، آمار بازماندگی را افزایش می‌دهد.

به گزارش صدا وسیما، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر لزوم حل چالش‌های فرهنگی و اقتصادی با کمک مردم، خیرین و بخش‌های دیگر تأکید کرد و رویکرد دولت را «محله‌محوری» عنوان نمود.

وی با اشاره به نقص اطلاعات موجود برای تماس با خانواده‌ها، اظهار امیدواری کرد: «با تقسیم کار دستگاهی که الان انجام شده، بتوانیم اطلاعات به‌روزتری از این خانواده‌ها پیدا کنیم و کمک کنیم که این کودکان برگردند.»

بهروزآذر در پایان از شهروندان دغدغه‌مند درخواست کرد: «خواهشمندیم افرادی که در محله‌ها حضور دارند و اطلاع دارند که کودکی به هر دلیلی وارد فرایند مدرسه نشده، حتماً اطلاع دهند تا با کمک جامعه مدنی بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و کودکانمان از حق ابتدایی آموزش خود استفاده کنند.»

