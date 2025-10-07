خبرگزاری کار ایران
اعلام برنامه‌های هفته کودک و تهران در برج میلاد

کد خبر : 1697015
روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که به دلیل همزمانی هفته کودک و روز تهران، این مجموعه ویژه برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک دیده است که شهروندان و گردشگران به همراه فرزندانشان می‌توانند از این برنامه‌ها در روزهای پایانی هفته استفاده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل برج میلاد، ویژه برنامه های هفته کودک در قالب برپایی غرفه های بازی و سرگرمی برای کودکان  است و همچنین همزمان با روز تهران نیز، برج میلاد با همکاری فدراسیون اتومبیل رانی، جمعی از مالکین پیکان را دور هم جمع کرده است که قرار است آنها، تعدادی از این ماشین های قدیمی و نوستالوژیک را با عنوان" پیکان خاطره ها" در ضلع جنوبی برج میلاد به نمایش بگذارند.

از دیگر برنامه های برج میلاد به مناسبت هفته تهران برپایی نمایشگاه عکس "تهران به روایت تصاویر" درموزه مشاهیر برج میلاد است که از روز پنج شنبه این نمایشگاه افتتاح می‌شود.

بازدید از برج میلاد در روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۹ الی ۲۳ است و علاقه مندان به استفاده از برنامه های هفته کودک و تهران می توانند در ساعات بازدید از این برنامه‌های استفاده کنند.

