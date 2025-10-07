خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران تشکیل می‌شود

شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران تشکیل می‌شود
کد خبر : 1697011
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، «لایحه شهردار تهران درخصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه شورا و در جریان بررسی «لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» گفت: باعث خرسندی است که در هفته تهران فرصتی فراهم شود که این لایحه و تشکیل شرکت گردشگری در دستور کار شورا قرار گرفت. 

وی افزود: لایحه ای در ۱۲ خرداد ماه سال قبل به شورا ارائه شد و پس از بررسی ها حکم ۹۱ برنامه چهارم در قالب یک طرح اصلاح و آبان ماه در شورا تصویب شد. 

محمدامین توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه از سال‌های اخیر درخصوص تهران گردی تدابیری اتخاذ شده است، اظهار کرد: این موضوع از زنجیره گردشگری مجزاست و برای برقراری تورها آژانس تهران گشت پیش‌بینی شده است.

وی در مورد لایحه شرکت گردشگری برج میلاد هم گفت: باید بخشی از موارد را با سیاست‌گذاری حل کنیم و بخشی هم با مدیریت حل می‌شود. اگر امروز تصمیم بگیریم این موضوع برای بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر مهم خواهد بود.

به گزارش شهر «لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» پس از بررسی توسط اعضای شورای شهر تهران، با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ