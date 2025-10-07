به گزارش ایلنا به نقل از شهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه شورا و در جریان بررسی «لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» گفت: باعث خرسندی است که در هفته تهران فرصتی فراهم شود که این لایحه و تشکیل شرکت گردشگری در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی افزود: لایحه ای در ۱۲ خرداد ماه سال قبل به شورا ارائه شد و پس از بررسی ها حکم ۹۱ برنامه چهارم در قالب یک طرح اصلاح و آبان ماه در شورا تصویب شد.

محمدامین توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه از سال‌های اخیر درخصوص تهران گردی تدابیری اتخاذ شده است، اظهار کرد: این موضوع از زنجیره گردشگری مجزاست و برای برقراری تورها آژانس تهران گشت پیش‌بینی شده است.

وی در مورد لایحه شرکت گردشگری برج میلاد هم گفت: باید بخشی از موارد را با سیاست‌گذاری حل کنیم و بخشی هم با مدیریت حل می‌شود. اگر امروز تصمیم بگیریم این موضوع برای بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر مهم خواهد بود.

به گزارش شهر «لایحه شهردار تهران در خصوص شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران موضوع حکم ۹۱ اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» پس از بررسی توسط اعضای شورای شهر تهران، با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.

