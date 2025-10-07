خبرگزاری کار ایران
فیزیوتراپی می‌تواند ریسک زمین‌خوردن سالمندان را کاهش دهد

فیزیوتراپی می‌تواند ریسک زمین‌خوردن سالمندان را کاهش دهد
دبیر علمی کنگره فیزیوتراپی ایران بر اهمیت کارکرد فیزیوتراپی در کاهش ریسک زمین‌خوردگی و شکستگی استخوان سالمندان تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا، گیتی ترکمان دبیر علمی سی و ششمین کنگره سالیانه و پنجمین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی اظهار داشت: اختلالاتی مانند استئوپروز، سارکوپنیا و مشکلات تعادلی از مهم‌ترین عوامل افزایش زمین‌خوردگی در سالمندان هستند و این موضوع می‌تواند استقلال فردی و کیفیت زندگی این قشر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. 

وی افزود: فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از روش‌های نوین مبتنی بر شواهد علمی و استفاده از فناوری‌های جدید همچون روش‌های درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی، هوش مصنوعی و توانبخشی از راه دور، در پیشگیری و درمان این اختلالات در کنار سایر متخصصان ارتوپدی، روماتولوژی، طب سالمندی و طب فیزیکی نقش‌آفرینی کنند. این اقدامات موجب کاهش ریسک شکستگی، ارتقای استقلال فردی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد. 

به گفته ترکمان، سی و ششمین کنگره سالیانه و پنجمین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی توسط انجمن فیزیوتراپی ایران و با همکاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های مجموعه رزمال تهران برگزار می‌شود. 

وی افزود: این کنگره با شعار «ارتقای فیزیوتراپی برای بهبود سلامت جامعه» برگزار خواهد شد و شامل ۱۶ محور تخصصی از جمله فیزیوتراپی در پیشگیری از اختلالات حرکتی، ارتقای سلامت، بیماری‌های عصبی-عضلانی-اسکلتی، آسیب‌های ورزشی، سلامت زنان، اطفال و سالمندان، بیماری‌های قلبی-تنفسی و مراقبت‌های ویژه، بیماری‌های داخلی، سلامت شغلی، تمرین‌درمانی و درمان‌های دستی، الکتروتراپی و سوزن خشک، آب‌درمانی، توانبخشی شناختی، کاربرد هوش مصنوعی و توانبخشی از راه دور و همچنین جنبه‌های حقوقی و اخلاق حرفه‌ای در فیزیوتراپی خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، ترکمان ادامه داد: گروه‌های هدف کنگره شامل فیزیوتراپیست‌ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی، فیزیوتراپیست‌های ورزشی، پزشکان متخصص ارتوپدی، روماتولوژی، طب فیزیکی، نورولوژی و طب ورزشی و همچنین رشته‌های توانبخشی مانند کاردرمانی و ارتوز و پروتز خواهند بود. 

وی تصریح کرد: کنگره سالیانه فیزیوتراپی فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، ارتقای مهارت‌های بالینی و معرفی تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین است که می‌تواند جایگاه فیزیوتراپی را در نظام سلامت بیش از پیش تقویت کند.

 

