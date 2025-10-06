به گزارش ایلنا به نقل از شهر، اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، به تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های نظارتی سطح شهر پرداخت و اظهارکرد: اجزای هوشمند تحلیل و بررسی تردد، نقشی حیاتی در پایش ترافیک شهری دارند.

وی با اشاره به مجموعه دوربین‌های نظارتی، دستگاه‌های ثبت تخلفات و سامانه‌های پلاک‌خوان، تصریح کرد: این زیرساخت‌ها به کمک می‌کنند تا آمارهای دقیقی از شرایط ترافیکی پایتخت به دست آید. بیش از ۴۶۰۰ واحد از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در تهران نصب شده‌اند که از طریق آن‌ها به طور مستمر وضعیت ترافیک پایتخت را رصد و کنترل می‌کنند.

اختیاری افزود: در حال حاضر بیش از ۸۳ درصد از این تجهیزات هوشمند فعال هستند. با این وجود، پایداری عملیاتی این بخش فعال در سطح متوسطی قرار دارد. دلیل این امر، از کار افتادن موقت سیستم‌ها در نتیجه سرقت یا تخریب تجهیزات است که فرآیند جایگزینی آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک ادامه داد: اگر به‌طور خاص به دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل سرعت نگاه کنیم، میزان فعالیت آن‌ها به طور میانگین ۷۰ درصد است. اما در مجموع، بیش از ۸۳ درصد از کل تجهیزات هوشمند مورد استفاده همکاران برای رصد ترافیک فعال هستند.

وی درخصوص نوسازی تجهیزات هم گفت: با گذشت زمان، دوربین‌ها به پایان عمر مفید خود می‌رسند و ما اقدام به جایگزینی آن‌ها با مدل‌های جدید می‌کنیم. اگرچه شاید تعداد کلی دوربین‌های سطح شهر افزایش نیابد، اما از نظر کیفی و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، تجهیزات جدیدی مستقر می‌شوند. این به‌روزرسانی‌ها به ارتقای کیفیت پایش ترافیک و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد.

اختیاری درباره دوربین‌های مستقر در محدوده طرح ترافیک اظهارکرد: در برخی نقاط به دلیل نقص فنی، ثبت تخلفات متوقف شده بود. این خرابی‌ها عمدتاً ناشی از سرقت اجزای دوربین‌ها و در مواردی نیز به دلیل قطع ناگهانی برق رخ می‌داد که باعث از دسترس خارج شدن سیستم می‌شد. البته رصد روزانه ما تضمین می‌کند که هر سیستم از کار افتاده‌ای به سرعت شناسایی و پیگیری شود.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک در رابطه با چالش سرقت تجهیزات، توضیح داد: پایش و اعلام یک رقم ثابت از تعداد سرقت‌ها به دلیل ماهیت این اتفاقات دشوار است. در بسیاری از موارد، سارقان تنها بخش‌هایی از سیستم را با خود می‌برند نه کل دوربین را. اگرچه ارزش ریالی این قطعات برای سارق ممکن است ناچیز باشد، اما همین امر کل سیستم را از مدار خارج کرده و باعث اختلال در روند کاری ما می‌شود.

