خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصویب آیین‌نامه جدید اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها

تصویب آیین‌نامه جدید اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها
کد خبر : 1696328
لینک کوتاه کپی شد.

به منظور هم‌افقی با سیاست‌ها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ انطباق با قوانین و اسناد بالادستی؛ افزایش رضایت‌مندی و انگیزش اعضای غیرهیئت علمی؛ تحقق عدالت سازمانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور در تحولات فناورانه و نوآورانه در ساختارهای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در نشستی فوق‌العاده، امروز (دوشنبه)، با هدف ارتقای جایگاه اعضای غیرهیئت علمی و هم‌سویی با سیاست‌های جدید وزارت علوم، با اصلاح و تصویب آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی موافقت کردند. 

آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در پی یک فرایند کارشناسی گسترده و نزدیک به هفت هزار نفر ساعت کار تخصصی، اصلاح و به تصویب رسید. 

مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم  با بیان اینکه این مصوبه، نتیجه ماه‌ها تلاش مشترک این معاونت و مرکز هیئت‌های امناست و به‌زودی اجرای آن در دانشگاه‌ها آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این اصلاحیه با همکاری فشرده و شبانه‌روزی مرکز هیئت‌های امنا ون معاونت اداری، مالی و منابع انسانی وزارت علوم، با هدف رفع نارسایی‌های گذشته، افزایش عدالت در نظام پرداخت، ایجاد مسیرهای روشن ارتقای شغلی و هم‌سویی با مأموریت‌های ملی آموزش عالی تدوین و تصویب شد. 

وی تصریح کرد: این آیین‌نامه در راستای ماده (۱) قانون احکام دائمی توسعه کشور و طی مراحل قانونی لازم، در سقف بودجه‌های مصوب سال جاری اجرا خواهد شد و بار مالی آن در چارچوب اعتبارات تخصیصی مدیریت می‌شود. 

 پندار تأکید کرد: این اصلاحیه نه تنها پاسخی به مطالبات بحق کارکنان است، بلکه نقطه عطفی در تاریخ مدیریت منابع انسانی دانشگاه‌ها خواهد بود و انگیزه و رضایت‌مندی منابع انسانی را افزایش می‌دهد. 

وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن اصلاح آیین‌نامه اعضای غیرهیئت علمی، با همین رویکرد عدالت‌محور و بهره‌وری‌گرا، آیین‌نامه اعضای هیئت علمی نیز در دست تدوین است و به‌زودی برای تصویب و ابلاغ ارائه خواهد شد. 

بر اساس این اصلاحیه؛ نظام پرداختی جدید مبتنی بر عملکرد اعضا طراحی شده است و حقوق مکتسبه کارکنان تثبیت می‌شود، مسیر ارتقای شغلی به‌جای مدرک‌گرایی، بر پایه تجربه، مهارت و نتایج ارزیابی عملکرد تعریف شده است و همچنین شاخص‌های شفاف و مأموریت‌محور در نظام ارزیابی چندلایه گنجانده شده است. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  گفتنی است اجرای این مصوبه در سال جاری و سال‌های آتی در چارچوب سقف اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول الزامی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی