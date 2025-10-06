تصویب آییننامه جدید اعضای غیرهیئت علمی دانشگاهها
به منظور همافقی با سیاستها و رویکردهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ انطباق با قوانین و اسناد بالادستی؛ افزایش رضایتمندی و انگیزش اعضای غیرهیئت علمی؛ تحقق عدالت سازمانی و پاسخگویی به نیازهای کشور در تحولات فناورانه و نوآورانه در ساختارهای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اصلاحیه آییننامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عضو به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در نشستی فوقالعاده، امروز (دوشنبه)، با هدف ارتقای جایگاه اعضای غیرهیئت علمی و همسویی با سیاستهای جدید وزارت علوم، با اصلاح و تصویب آییننامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی موافقت کردند.
آییننامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در پی یک فرایند کارشناسی گسترده و نزدیک به هفت هزار نفر ساعت کار تخصصی، اصلاح و به تصویب رسید.
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه این مصوبه، نتیجه ماهها تلاش مشترک این معاونت و مرکز هیئتهای امناست و بهزودی اجرای آن در دانشگاهها آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این اصلاحیه با همکاری فشرده و شبانهروزی مرکز هیئتهای امنا ون معاونت اداری، مالی و منابع انسانی وزارت علوم، با هدف رفع نارساییهای گذشته، افزایش عدالت در نظام پرداخت، ایجاد مسیرهای روشن ارتقای شغلی و همسویی با مأموریتهای ملی آموزش عالی تدوین و تصویب شد.
وی تصریح کرد: این آییننامه در راستای ماده (۱) قانون احکام دائمی توسعه کشور و طی مراحل قانونی لازم، در سقف بودجههای مصوب سال جاری اجرا خواهد شد و بار مالی آن در چارچوب اعتبارات تخصیصی مدیریت میشود.
پندار تأکید کرد: این اصلاحیه نه تنها پاسخی به مطالبات بحق کارکنان است، بلکه نقطه عطفی در تاریخ مدیریت منابع انسانی دانشگاهها خواهد بود و انگیزه و رضایتمندی منابع انسانی را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن اصلاح آییننامه اعضای غیرهیئت علمی، با همین رویکرد عدالتمحور و بهرهوریگرا، آییننامه اعضای هیئت علمی نیز در دست تدوین است و بهزودی برای تصویب و ابلاغ ارائه خواهد شد.
بر اساس این اصلاحیه؛ نظام پرداختی جدید مبتنی بر عملکرد اعضا طراحی شده است و حقوق مکتسبه کارکنان تثبیت میشود، مسیر ارتقای شغلی بهجای مدرکگرایی، بر پایه تجربه، مهارت و نتایج ارزیابی عملکرد تعریف شده است و همچنین شاخصهای شفاف و مأموریتمحور در نظام ارزیابی چندلایه گنجانده شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است اجرای این مصوبه در سال جاری و سالهای آتی در چارچوب سقف اعتبارات هزینهای و درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات مشمول الزامی است.