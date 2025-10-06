خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمودزاده:

نظارت در تمامی ابعاد بر مدارس غیردولتی انجام می‌شود

نظارت در تمامی ابعاد بر مدارس غیردولتی انجام می‌شود
کد خبر : 1696319
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش در راستای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: نظارت جدی در تمامی ابعاد برمدارس و مراکز غیر دولتی در دستور کار است که علاوه بر شهریه فرایندهای کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی مدارس را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، نود و دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضا در سالن شهید حججی این سازمان برگزار شد. 

احمد محمودزاده، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تقدیر از زحمات کلیه همکاران در اجرای نقشه راه و برنامه‌های سازمان، گفت: کیفیت بخشی و ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور در تمامی برنامه‌ها مورد توجه جدی است و هدف این است تا اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش تحقق یابد. 

وی با تاکید بر مطالبه جدی مقام عالی وزارت در راستای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: نظارت جدی در تمامی ابعاد برمدارس و مراکز غیر دولتی در دستور کار است که علاوه بر شهریه فرایندهای کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی مدارس را نیز در بر می‌گیرد و برای رسیدن به این منظور قطعا باید توسعه فناوری‌های نوین را فراموش نکنیم، چرا که بازدید و نظارت میدانی بر همه مدارس و مراکز امکان‌پذیر نیست و باید به شکل‌های مختلفی مدارس و مراکز مورد رصد قرار گیرند. 

محمودزاده با تاکید بر ضرورت کیفیت برگزاری شوراهای نظارت درمناطق و استان‌ها تصریح کرد: شوراهای نظارت در مناطق و استان‌ها نقش بسیار مهمی در بازدارندگی از تخلفات احتمالی مدارس دارند و اگر تصمیم گیری‌ها و مصوبات این شوراها به خوبی ابلاغ شود، می‌تواند حرکت در مسیر اشتباه را برای بسیاری از مدارس و مراکز مسدود کند. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ظرفیت‌های ناشناخته و بسیار قابل قبولی در بسیاری از مدارس ما وجود دارد که متاسفانه به خوبی در بیرون انعکاس پیدا نمی‌کند، یادآور شد: باید با یک طراحی مناسب بتوانیم این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدرسه‌ای را در سطح منطقه، استان و کشور تقویت نماییم و به عنوان برنامه‌های خوب در سطح ملی انعکاس دهیم. 

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر نقش کمیته ارزیابی، مداخله و ارتقای کیفیت در تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن کاستی‌ها و چالش‌ها در مدارس غیر دولتی، گفت: شناسایی، برنامه ریزی و مداخله به موقع می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را حل و فصل نماید. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  محمود زاده در پایان با تاکید جدی بر ضرورت مبارزه با فساد، گفت: با هر گونه فساد به هرشکل با شدت برخورد می‌شود و در این زمینه به هیچ عنوان اغماض و چشم پوشی صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی