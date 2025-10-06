محمودزاده:
نظارت در تمامی ابعاد بر مدارس غیردولتی انجام میشود
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش در راستای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: نظارت جدی در تمامی ابعاد برمدارس و مراکز غیر دولتی در دستور کار است که علاوه بر شهریه فرایندهای کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی مدارس را نیز در بر میگیرد.
به گزارش ایلنا، نود و دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضا در سالن شهید حججی این سازمان برگزار شد.
احمد محمودزاده، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، با تقدیر از زحمات کلیه همکاران در اجرای نقشه راه و برنامههای سازمان، گفت: کیفیت بخشی و ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور در تمامی برنامهها مورد توجه جدی است و هدف این است تا اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاستهای کلان وزارت آموزش و پرورش تحقق یابد.
وی با تاکید بر مطالبه جدی مقام عالی وزارت در راستای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: نظارت جدی در تمامی ابعاد برمدارس و مراکز غیر دولتی در دستور کار است که علاوه بر شهریه فرایندهای کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی مدارس را نیز در بر میگیرد و برای رسیدن به این منظور قطعا باید توسعه فناوریهای نوین را فراموش نکنیم، چرا که بازدید و نظارت میدانی بر همه مدارس و مراکز امکانپذیر نیست و باید به شکلهای مختلفی مدارس و مراکز مورد رصد قرار گیرند.
محمودزاده با تاکید بر ضرورت کیفیت برگزاری شوراهای نظارت درمناطق و استانها تصریح کرد: شوراهای نظارت در مناطق و استانها نقش بسیار مهمی در بازدارندگی از تخلفات احتمالی مدارس دارند و اگر تصمیم گیریها و مصوبات این شوراها به خوبی ابلاغ شود، میتواند حرکت در مسیر اشتباه را برای بسیاری از مدارس و مراکز مسدود کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ظرفیتهای ناشناخته و بسیار قابل قبولی در بسیاری از مدارس ما وجود دارد که متاسفانه به خوبی در بیرون انعکاس پیدا نمیکند، یادآور شد: باید با یک طراحی مناسب بتوانیم این ظرفیتها و توانمندیهای مدرسهای را در سطح منطقه، استان و کشور تقویت نماییم و به عنوان برنامههای خوب در سطح ملی انعکاس دهیم.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر نقش کمیته ارزیابی، مداخله و ارتقای کیفیت در تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن کاستیها و چالشها در مدارس غیر دولتی، گفت: شناسایی، برنامه ریزی و مداخله به موقع میتواند بسیاری از چالشهای موجود را حل و فصل نماید.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمود زاده در پایان با تاکید جدی بر ضرورت مبارزه با فساد، گفت: با هر گونه فساد به هرشکل با شدت برخورد میشود و در این زمینه به هیچ عنوان اغماض و چشم پوشی صورت نخواهد گرفت.