در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
افراد در معرض خودکشی که خانه امن ندارند، میتوانند تا یکسال در مراکز بهزیستی بمانند
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: افرادی که اقدام به خودکشی میکنند و خانه امنی ندارند، میتوانند تا یکسال در مراکز بهزیستی بمانند و از خدماتی که برای حمایت از افراد آسیب دیده وجود دارد، استفاده کنند.
حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص حمایت سازمان بهزیستی از افرادی که اقدام به خودکشی میکنند، گفت: افراد، زنان و دخترانی که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار میگیرند و ممکن هم است اقدام به خودکشی هم کرده باشند و خانه محیطی امنی برای آنها نباشد، در چنین شرایطی میتوانند طی تماس با اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳ و یا مراجعه به خدمات سیار اورژانس اجتماعی یا پایگاههای خدمات اجتماعی یا مرکز مادر اورژانس اجتماعی از خدماتی که سازمان بهزیستی برای حمایت از افراد دارد، استفاده کنند.
وی افزود: فردی که میخواهد اقدام به خودکشی کند و افکار خودکشی دارد و خانه محیط امنی برای او نیست و مجبور به فرار از خانه میشود و به خیابان و پارکها پناه میبرد و همچنین کودکان زیر ۱۸ سالی که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار داشته باشند و سلامت و امنیت همه جانبه آنها تهدید شود، میتوانند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و یا مراجعه کنند سپس بررسیهای لازم انجام میشود،
موسوی چلک در ادامه گفت: چنانچه به این جمعبندی برسند یا حتی در مواقعی با حکم قضایی به این نتیجه برسند که حضور در آن خانه یا محیط به مصلحت نیست و امنیت فرد را تهدید کند، میتوانند از ظرفیت اورژانس اجتماعی و خدمات مرتبط با این حوزه استفاده کنند. همچنین این امکان وجود دارد که این افراد در مراکز سازمان بهزیستی به مدت ۶ ماه تا یکسال نگهداری کنیم.