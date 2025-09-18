حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص حمایت سازمان بهزیستی از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، گفت: افراد، زنان و دخترانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌گیرند و ممکن هم است اقدام به خودکشی هم کرده باشند و خانه محیطی امنی برای آن‌ها نباشد، در چنین شرایطی می‌توانند طی تماس با اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳ و یا مراجعه به خدمات سیار اورژانس اجتماعی یا پایگاه‌های خدمات اجتماعی یا مرکز مادر اورژانس اجتماعی از خدماتی که سازمان بهزیستی برای حمایت از افراد دارد، استفاده کنند.

وی افزود: فردی که می‌خواهد اقدام به خودکشی کند و افکار خودکشی دارد و خانه محیط امنی برای او نیست و مجبور به فرار از خانه می‌شود و به خیابان و پارک‌ها پناه می‌برد و همچنین کودکان زیر ۱۸ سالی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته باشند و سلامت و امنیت همه جانبه آن‌ها تهدید شود، می‌توانند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و یا مراجعه کنند سپس بررسی‌های لازم انجام می‌شود،

موسوی چلک در ادامه گفت: چنانچه به این جمع‌بندی برسند یا حتی در مواقعی با حکم قضایی به این نتیجه برسند که حضور در آن خانه یا محیط به مصلحت نیست و امنیت فرد را تهدید کند، می‌توانند از ظرفیت اورژانس اجتماعی و خدمات مرتبط با این حوزه استفاده کنند. همچنین این امکان وجود دارد که این افراد در مراکز سازمان بهزیستی به مدت ۶ ماه تا یکسال نگهداری کنیم.

