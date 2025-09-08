امضای تفاهمنامه همکاری میان وزیران علوم ایران و ارمنستان
تفاهمنامه همکاری میان وزیران علوم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف، در آیین امضای این تفاهمنامه همکاری که امروز (دوشنبه) در محل ساختمان مرکزی این وزارت انجام شد، ضمن قدردانی از حضور همتای ارمنستانی خود در تهران اظهار داشت: ایران دارای ظرفیت عظیم دانشگاهی و سابقهای طولانی در تمامی حوزههای علمی است.
وی با دعوت از وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای بازدید از پارکهای علم و فناوری ایران، افزود: آمادهایم تجربیات خود را در زمینه پارکها و شرکتهای دانشبنیان در اختیار طرف ارمنستانی قرار دهیم.
وزیر علوم همچنین از ایجاد پروژههای تحقیقاتی مشترک استقبال کرد و گفت: رفتوآمد استادان و دانشجویان میان دو کشور همواره وجود داشته و امیدواریم این تعاملات توسعه یابد. البته دانشگاههای ایران مستقل هستند و ارتباطات علمی بهصورت مستقیم انجام میشود، اما وزارت علوم نقش تسهیلگر دارد.
سیمایی صراف با اشاره به لزوم تشکیل کارگروهی برای پیگیری تفاهمنامهها، خاطرنشان کرد: این کارگروه باید تفاهمنامههای پیشین را بررسی کرده، موانع اجرایی را استخراج کند و شرایط اجرای تفاهمنامه جدید را فراهم سازد تا در دیدارهای آتی شاهد پیشرفت ملموس باشیم.
در ادامه، ژانا آندراسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان، امضای این تفاهمنامه را در راستای سفر اخیر رئیسجمهور ایران به ایروان عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که همکاریهای علمی میان دو کشور گسترش یابد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر منابع مالی دولت ارمنستان برای پژوهش، از برنامههای تشویقی از جمله جوایز نقدی برای پژوهشگران خبر داد و گفت: از محققان و پژوهشگران دعوت میکنیم در این برنامهها مشارکت داشته باشند.
وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان همچنین بر علاقهمندی کشورش به آموزش زبان ارمنی تأکید کرد و با اشاره به سوابق تاریخی مشترک میان ایران و ارمنستان، اظهار داشت: شواهد تاریخی در تخت جمشید نشاندهنده روابط دیرینه دو کشور است و میتواند سرمشق همکاریهای علمی باشد.
وی از برنامه دولت ارمنستان برای آموزش زبان ارمنی در دانشکدهها خبر داد و افزود: در صورت وجود علاقهمندی، آماده همکاری در زمینه ایرانشناسی و آموزش زبان فارسی نیز هستیم.
آندراسیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ایجاد شهرک علمی و آکادمی علوم در ارمنستان اشاره کرد و گفت: در حال تدوین قوانین جدید علمی هستیم تا پیوند میان علم و تحقیقات را تقویت کنیم. هدف ما افزایش بهرهوری و رقابت علمی است و برای تحقق آن نیازمند ایجاد محیطی نوین برای فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزشی هستیم.
وی همچنین از طراحی مقدماتی این شهرک علمی خبر داد و گفت: در این محیط امکان پذیرش دانشجویان خارجی فراهم خواهد بود. کنفرانسی نیز در این زمینه برگزار میشود که از طرف ایرانی برای حضور و ارائه دستاوردهای علمی دعوت به عمل میآید.
آندراسیان در پایان با اشاره به یادداشت تفاهم موجود میان دو کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای رفع موانع اجرایی را مطرح کرد و گفت: با تسهیل روند همکاری، دانشگاهها میتوانند تعاملات گستردهتری داشته باشند.
ارا شاوردیان رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و ارمنستان نیز در این جلسه گفت: آمادگی داریم برای تسهیل روابط بین دو کشور کمک کنیم.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در ادامه اظهار داشت: ۲۱۷ دانشجوی ایرانی در ارمنستان مشغول به تحصیل هستند و انتظار داریم دانشجویان ارمنی هم برای تحصیل به ایران بیایند.