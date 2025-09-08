دانشگاه محل پرورش تفکر انتقادی و حل مسئله جمعی است

به گزارش ایلنا، ابوالفضل مرشدی، در حاشیه افتتاحیه جشنواره ملی «جریان» در دانشگاه رازی کرمانشاه، بر اهمیت پاسداری از خون شهدا و مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد و گفت: دانشگاه نه تنها محل پرورش علم و فناوری است، بلکه نهادی اجتماعی و فرهنگی است که باید میراث فرهنگی را منتقل کند، مهارت‌های دانشجویان را تقویت کند و همبستگی ملی را افزایش دهد.

مدیرکل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نهادهای دانشجویی باید مهارت‌هایی مانند کار تیمی، مذاکره، مستند و مستدل صحبت کردن و مدیریت خشم و صبر را به دانشجویان آموزش دهند. جشنواره جریان فرصتی برای نوآوری، بازاندیشی و مشارکت فعال در فرهنگ دانشگاهی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مرشدی همچنین بر شمولگرایی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: همه دانشجویان، اساتید و کارکنان باید خود را عضوی از این خانواده دانشگاهی بدانند و با مسئولیت در حل مسائل جامعه مشارکت کنند.

