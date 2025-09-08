خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشگاه محل پرورش تفکر انتقادی و حل مسئله جمعی است

دانشگاه محل پرورش تفکر انتقادی و حل مسئله جمعی است
کد خبر : 1683353
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در حاشیه افتتاحیه جشنواره ملی «جریان» در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد گفت: دانشگاه محل پرورش تفکر انتقادی و حل مسئله جمعی است.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل مرشدی، در حاشیه افتتاحیه جشنواره ملی «جریان» در دانشگاه رازی کرمانشاه، بر اهمیت پاسداری از خون شهدا و مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد و گفت: دانشگاه نه تنها محل پرورش علم و فناوری است، بلکه نهادی اجتماعی و فرهنگی است که باید میراث فرهنگی را منتقل کند، مهارت‌های دانشجویان را تقویت کند و همبستگی ملی را افزایش دهد. 

مدیرکل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نهادهای دانشجویی باید مهارت‌هایی مانند کار تیمی، مذاکره، مستند و مستدل صحبت کردن و مدیریت خشم و صبر را به دانشجویان آموزش دهند. جشنواره جریان فرصتی برای نوآوری، بازاندیشی و مشارکت فعال در فرهنگ دانشگاهی است. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مرشدی همچنین بر شمولگرایی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: همه دانشجویان، اساتید و کارکنان باید خود را عضوی از این خانواده دانشگاهی بدانند و با مسئولیت در حل مسائل جامعه مشارکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی