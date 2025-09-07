سفیر اندونزی بر افزایش تعداد دانشجویان اندونزیایی در ایران تاکید کرد
سفیر اندونزی در جمهوری اسلامی ایران در بازدید از دانشگاه حضرت معصومه علیهاالسلام این دانشگاه را نمونهای شایسته برای معرفی به آموزش عالی اندونزی دانست و افزایش دانشجویان اندونزیایی در ایران را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ایلنا، رولیانشاه سومیرات، سفیر اندونزی در جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) قم با تأکید بر ضرورت تعمیق همکاریهای علمی، پژوهشی و فرهنگی میان دانشگاههای دو کشور، این تعاملات را بخشی مؤثر از دیپلماسی نوین دانست.
وی که بهتازگی مأموریت دیپلماتیک خود را در ایران آغاز کرده است، اظهار داشت: تنها یک ماه از حضور من در ایران میگذرد و در همین مدت کوتاه، بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) را در زمره نخستین برنامههای اصلی خویش قرار دادم، چرا که اعتقاد دارم روابط دانشگاهی و علمی از مؤثرترین ابزارهای تقویت پیوندهای میان کشورها بهشمار میرود.
سومیرات با اشاره به پیشینه دیرینه مناسبات دو کشور خاطرنشان کرد: امسال مصادف با هفتاد و پنجمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ایران و اندونزی است؛ رویدادی ارزشمند که میتواند سکوی پرشی برای ارتقای سطح همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی میان دو ملت باشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت تحصیل دانشجویان اندونزیایی در ایران گفت: در حال حاضر بیش از دویست دانشجوی اندونزیایی در ایران مشغول تحصیل هستند؛ هرچند این تعداد کافی نیست و شایسته است افزایش پیدا کند. ما امیدواریم شرایطی فراهم شود که شمار بیشتری از دانشجویان اندونزی بتوانند از ظرفیتهای علمی و آموزشی ایران بهرهمند شوند و در مقابل، دانشجویان ایرانی نیز فرصت حضور و تحصیل در دانشگاههای اندونزی را داشته باشند.
سفیر اندونزی همچنین بر سیاستهای راهبردی دولت متبوع خود در حوزه توانمندسازی بانوان تأکید کرد و افزود: تقویت جایگاه زنان از محیط خانواده تا عرصههای اجتماعی و حرفهای از اولویتهای مهم دولت اندونزی است. در همین راستا، فعالیتهای دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان یک مرکز آموزش عالی ویژه بانوان، برای ما حائز اهمیت و ارزش ویژهای است و میتواند بستر تعاملات مشترک قرار گیرد.
وی با اذعان به وجود برخی موانع در مسیر همکاریهای بینالمللی، خاطرنشان کرد: اگرچه محدودیتهایی بر سر راه همکاریها وجود دارد، اما اراده جدی دو طرف میتواند مسیر ارتباطات علمی و فرهنگی را هموارتر سازد. از این منظر، بازدید امروز را تجربهای ارزشمند و نقطه عطفی در آغاز همکاریهای گستردهتر میان دانشگاههای ایران و اندونزی قلمداد میکنم.
سومیرات در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از مسئولان دانشگاه حضرت معصومه (س) اظهار داشت: این دانشگاه نمونهای شایسته برای معرفی به سایر مراکز آموزش عالی اندونزی است تا با بهرهگیری از تجارب آن، همکاریهای علمی و دانشگاهی میان دو کشور بیش از پیش توسعه پیدا کند.
بردبار، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)، با ابراز خرسندی از حضور سفیر اندونزی در این دانشگاه گفت: بسیار خوشحالیم که سفیر محترم اندونزی در مدت کوتاه پس از حضورش در ایران، بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) را جزو برنامههای مهم خود قرار داده است. این امر نشاندهنده توجه ویژه کشور اندونزی به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و تمدنی بانوان ایرانی است.
وی افزود: دانشگاه حضرت معصومه (س) در سال ۱۳۸۶ بهعنوان نخستین دانشگاه تکجنسیتی ویژه بانوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد و امروز با شعار بانوی فرزانه، اعتلای خانواده تلاش دارد الگویی تمدنی و دانشگاهی برای بانوان جهان اسلام ارائه کند.
رئیس دانشگاه با بیان دستاوردهای این مرکز علمی گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ دانشجو در این مرکز تحصیل میکنند و بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه حضرت معصومه (س) در میان دانشگاههای زیر ۲۰ سال کشور از نظر سرانه مقالات علمی در رتبه نخست قرار دارد. همچنین در سال ۱۴۰۲ این دانشگاه از میان ۱۴۴ دانشگاه کشور موفق به دریافت نشان سرو از وزیر علوم شد و در حوزه سرانه فضای ورزشی رتبه اول کشور را به دست آورد.
وی مأموریت دانشگاه را فراتر از آموزش دانست و افزود: نگاه دانشگاه بر تعالی فرهنگی، تحکیم خانواده و ارتقای نقش بانوان در جامعه است و در همین راستا مجتمع کارآفرینی بانوان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست اجرا قرار دارد.
بردبار همچنین با اشاره به اشتغال دانشآموختگان گفت: درصد اشتغال فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۴۰۱ چشمگیر بوده و این موضوع نشاندهنده کیفیت آموزش و کارآمدی دانشجویان است.
وی به فعالیتهای بینالمللی دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: این مرکز علمی طی دو سال گذشته مجوز پذیرش دانشجوی بینالمللی را دریافت کرده و تاکنون تفاهمنامههایی با کشورهایی از جمله عراق به امضا رسانده است. بورسیه تحصیلی، برگزاری کنفرانسهای مشترک، آموزش زبان فارسی و انتشار مجلات پژوهشی مشترک از مهمترین محورهای همکاری است.
رئیس دانشگاه افزود: ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه در قالب طرحهای مشترک، مقالات علمی و نشریات تخصصی آماده بهرهبرداری است و اساتید دانشگاه نیز میتوانند در هیئت تحریریه مجلات مشترک مشارکت فعال داشته باشند. از طرف مقابل انتظار میرود پوسترها و معرفینامههای دانشگاه در میان مراکز آموزش عالی اندونزی اطلاعرسانی شود.
بردبار در پایان گفت: اجرای تفاهمنامههای امضا شده میان دو طرف با همراهی سفارت اندونزی دنبال خواهد شد و قم بهعنوان شهر علم، پژوهش و معنویت بستر ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی در جهان اسلام به شمار میرود.
حجت الاسلام والمسلمین آخوندزاده، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه حضرت معصومه (س)، در این مراسم با اشاره به اهمیت دانشگاه حضرت معصومه (س) بهعنوان مرکز علمی ویژه بانوان گفت: ایجاد چنین دانشگاههایی برای بانوان در جهان اسلام بسیار ضروری بود و جمهوری اسلامی ایران این فرصت را فراهم کرده است. رفتوآمدهای علمی نباید محدود به مرزها باشد و مسیر همکاری بین ایران و اندونزی باید برای دانشجویان و پژوهشگران تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی افزود: این همکاریها تنها به مباحث علمی محدود نمیشود، بلکه زمینه تبادل فرهنگی، تمدنی و تاریخی دو کشور را نیز فراهم میکند. دولتها و دانشگاهها باید امکانات لازم را برای تبادل دانشجو، آموزش و پژوهش فراهم کنند تا فرصتهای علمی و فرهنگی دو کشور به بهترین شکل بهرهبرداری شود.