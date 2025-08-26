خبرگزاری کار ایران
بازبینی کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی آغاز شده است

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با جمعی از فرهنگیان استان قزوین با تأکید بر ضرورت تحول در برنامه‌های درسی، تصریح کرد: بازبینی کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش عصر روز گذشته سوم شهریورماه، در نشست با جمعی از فرهنگیان استان قزوین، با قدردانی از تلاش معلمان و همراهی استاندار و نمایندگان مردم این استان، اظهارکرد: همکاران ما با استفاده از ظرفیت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت تلاش جدی دارند که شایسته تقدیر است. 

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان، تصریح کرد: برای تکمیل اردوگاه دانش‌آموزی قزوین پنج میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. 

کاظمی ادامه داد: وضعیت دانشگاه فرهنگیان نیازمند مطالعه دقیق ظرفیت‌های ۱۰ سال آینده است تا امکان توسعه پایدار فراهم شود. 

وزیر آموزش و پرورش گفت: نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمات از بلاتکلیفی خارج شده و حقوق آنان هم‌سطح معلمان رسمی محاسبه می‌شود. 

به گفته وی، موضوع بیمه و درمان این نیروها نیز در حال پیگیری است. 

کاظمی در ادامه از پرداخت بخش اعظم پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار پیش از شهریورماه خبر داد و افزود: بخش باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است. 

وی درباره رتبه‌بندی معلمان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۳۰۰ هزار معلم که پیش‌تر فاقد رتبه بودند، رتبه‌بندی شده‌اند و اجرای کامل این طرح از اولویت‌های جدی ماست. 

وزیر آموزش و پرورش همچنین احداث ۱۰۰ کلاس درس جدید با همکاری بانک مرکزی، اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، تقویت شبکه شاد و توسعه آموزش‌های مجازی را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرد. 

کاظمی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحول در برنامه‌های درسی، تصریح کرد: بازبینی کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی آغاز شده و موضوع هوش مصنوعی به‌عنوان یک رشته و مهارت نوین در نظام آموزشی کشور جانمایی خواهد شد. 

وی افزود: هم‌اکنون آموزش دو میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم در این حوزه آغاز شده و پژوهشسراهای دانش‌آموزی نیز در این مسیر تجهیز خواهند شد. 

وزیر آموزش و پرورش از جذب ۷ هزار نیروی آزاد و ۱۳ هزار نفر از خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد و گفت: در صورت خالی ماندن ردیف‌ها، ۲۰ هزار نیرو از طریق آزمون استخدامی جذب خواهند شد. 

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به مصوبه پرداخت حق‌الزحمه ائمه جماعات مدارس، خاطرنشان کرد: حضور این عزیزان سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت معنویت و اخلاق در محیط‌های آموزشی است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  گفتنی است در ابتدای این نشست تعدادی از معلمان به نمایندگی از همکاران خود مطالبات و پرسش‌های خود را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به آن‌ها شدند.

