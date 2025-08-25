وزیر آموزش و پرورش:
رئیسجمهور تاکنون ۴۰ جلسه برای رفع مسائل آموزش و پرورش برگزار کرده است
وزیر آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور محترم، آموزش و پرورش را در اولویت کاری خود قرار داده است و تا کنون بیش از ۴۰ جلسه برای رفع مسائل این حوزه برگزار کرده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی امروز دوشنبه سوم شهریور ماه در آیین غبارروبی مزار شهدای شامخ شهر قزوین با اشاره به اینکه هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر نام گذاری شده است، اظهار کرد: محضر تمام شهدا به ویژه شهدای اقتدار، فرماندهان والا مقام شهید، شهدای هستهای و مردم بی دفاعی که مظلومانه در جنگ اخیر شهید شدند، ادای احترام میکنیم.
وی با تأکید بر این که استان قزوین مهد پرورش انسانهای بزرگ و بی نظیری همچون شهید رجایی است، گفت: نام شهید رجایی، مسئولیت و وظیفه مردم قزوین را سنگینتر میکند، زیرا شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه و دولت مرد ماندگار، معیار سنجش مدیریتی در دولتهای مختلف بوده است.
کاظمی با اشاره به اینکه شهید رجایی انسانی بزرگ و دولت مردی ساده زیست بود، افزود: زندگی سراسر پرافتخار این شهید، نمونه ارزشمندی برای مردم محسوب میشود.
وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بابایی، تندگویان، کریمی راد و حاجی زاده، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم راه شهدا را آنگونه که شایسته و بایسته است، ادامه دهیم.
کاظمی با تأکید بر اینکه ریل تحول در کشور از آموزش و پرورش میگذرد، گفت: اگر قرار باشد در کشور اتفاقی بیفتد نقطه آغاز آن نظام تعلیم و تربیت است و غفلت در این حوزه، آسیبهای فراوانی برای کشور ایجاد میکند و بخش اعظم دغدغههای فرهنگی ما ریشه در آموزش و پرورش دارد.
وی با بیان اینکه توجه به آموزش و پرورش، حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است، گفت: رئیس جمهور محترم، آموزش و پرورش را در اولویت کاری خود قرار داده است و تا کنون بیش از ۴۰ جلسه برای رفع مسائل این حوزه برگزار کرده است.
کاظمی با اشاره به اینکه در استان قزوین با همت استاندار بیش از ۱۴۰ مدرسه ساخته میشود، گفت: بناست مهرماه امسال ۳۲ مدرسه با بیش از ۱۲۰ کلاس درس به بهره برداری برسد.
وی ضمن تبریک کسب پنج مدال طلا توسط دانش آموزان ایرانی در المپیاد نجوم و اخترفیزیک، خاطرنشان کرد: کسب این موفقیتها در شرایطی بوده که کشور در وضعیت ویژه قرار داشته است، اما عزم و اراده دانش آموزان ایرانی افتخار بزرگی را رقم زد. این نشان از توانمندی و هوشمندی دانش آموزان در عرصههای مختلف دارد.
وی با تأکید بر بازگشایی مهر با رویکردی متفاوت و هدفمند، خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم تا سال تحصیلی جدید با رویکرد متفاوتی آغاز شود و کمترین دغدغه را در این حوزه داشته باشیم، زیرا این بالاترین نوع سرمایه گذاری برای کشور است.