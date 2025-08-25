معاون آموزشی وزیر علوم:
هوشمندسازی آموزش روندی اجتنابناپذیر است
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: هوشمندسازی آموزش روندی اجتنابناپذیر است، چراکه سرعت تحولات، روشهای فعلی تدریس در دانشگاهها را دگرگون خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل واحدی، در نشست هماندیشی رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاههای استان یزد، با اشاره به تغییر رویکرد در جذب اعضای هیئت علمی اظهار کرد: در جامعه میبینیم که در گذشته صرفاً مدرکگرایی معیار استخدام بود، اما امروز علاوه بر مدرک، میزان مهارت افراد نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد و رویکردها فرق کرده است و در حوزه جذب اعضای هیئت علمی نیز این تحولات رخ داده است.
وی افزود: تحول در دانشگاهها و شیوههای آموزش کلاسیک شتاب گرفته و دانشجویان دیگر تمایلی به محدود شدن در فضای سنتی کلاس ندارند، بلکه بیش از پیش خواهان آموزشهای مهارتی و کاربردی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت همگرایی دانشگاهها و استفاده مشترک از ظرفیتهای موجود، یادآور شد: استان یزد نسبت به بسیاری از استانهای کشور از فرصتهای علمی و دانشگاهی ارزشمندی برخوردار است.
واحدی همچنین اعتباربخشی مؤسسات آموزشی و دانشگاههای کشور را اقدامی ضروری دانست و هدف آن را ارتقای کیفیت، بهبود خدمات و رفع چالشهای فعلی عنوان کرد.
به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، هوشمندسازی آموزش روندی اجتنابناپذیر است، چراکه سرعت تحولات، روشهای فعلی تدریس در دانشگاهها را دگرگون خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بودجه آموزش عالی کشور حدود ۷۵ همت است و ایران در حال رقابت با دانشگاههایی است که چندین برابر این بودجه را در اختیار دارند، افزود: با وجود موفقیتهای دانشگاهی کشور در سطح جهان، همچنان نیازمند تحول در فرآیند جذب اعضای هیئت علمی هستیم.
واحدی در پایان با تأکید بر اینکه «نظام آموزش عالی یک اکوسیستم به هم پیوسته است»، تصریح کرد: موضوعاتی همچون میزان حقالتدریس در دانشگاههای دولتی، آییننامه ارتقا، اقتصاد آموزش عالی و سایر مواردی که از سوی رؤسای دانشگاههای استان یزد در این نشست مطرح شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت.
مزایای طرح بورسیه دانشجو در صنعت
عباس کلانتری، رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از نحوه جذب دانشجویان بورسیه صنعت، پیشنهاد بورسیه دانشجومعلمان و شیوه برگزاری امتحانات پایانترم در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خواستار اختصاص بودجه اضطراری برای تأمین برق کلاسها و خوابگاههای دانشگاه شد.
وی تأکید کرد: با توجه به بازگشایی دانشگاهها در پایان شهریور و مشکلات ناترازی برق کشور، این بودجه برای تأمین سرمایش و گرمایش دانشجویان ضروری است.
کلانتری در ادامه با اشاره به اجرای نیمهکاره طرح بورسیه دانشجویان در صنعت، عدم همکاری مناسب بنیاد نخبگان و برخی دستگاهها را عامل اصلی تضعیف این طرح دانست و افزود: امسال نیز بورسیه صنعت در کنکور لحاظ شده که به دلیل ایجاد چشمانداز روشن شغلی، مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است.
به گفته وی، نگهداشت نخبگان و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت از مهمترین مزایای طرح بورسیه دانشجو در صنعت است و بسیاری از دانشگاههای کشور از الگوی ارائهشده توسط دانشگاه یزد در این زمینه بهره گرفتهاند.
رئیس دانشگاه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مطلوب آمایش آموزش عالی در استان گفت: همکاری نزدیک بین دانشگاههای دولتی استان در صدور مجوز رشتههای جدید با مدیریت ستاد آمایش آموزش عالی به ریاست استاندار یزد برقرار است و استان یزد از جمله استانهایی است که در این زمینه با دقت و حساسیت بالایی عمل میکند.
کلانتری همچنین به همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه یزد در زمینه آموزش تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: طرح تحصیل مشترک دانشجومعلمان فرهنگیان در دانشگاه یزد با بهرهگیری از ظرفیت اساتید و آزمایشگاههای تخصصی اجرا شد و امید است این همکاری در آینده با تعامل و هماهنگی گستردهتری ادامه یابد.
وی در ادامه به برگزاری همایش آشنایی دانشآموزان با رشتههای دانشگاه یزد و فرصتهای شغلی اشاره کرد و گفت: تمرکز بیش از حد مشاوران مدارس بر رشتههای تجربی، سبب کاهش توجه به رشتههای علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی شده است. برگزاری دو دوره این همایش با هدف جذب دانشجوی بومی، بهویژه دانشآموزان نخبه، بسیار موفقیتآمیز بوده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، کلانتری در پایان از بررسی شیوهنامه تشویقی جذب دانشجویان نخبه بومی خبر داد و اعلام کرد: ترم جدید دانشگاههای استان یزد از ۲۹ شهریورماه آغاز میشود.