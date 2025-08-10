خبرگزاری کار ایران
برگزاری کمیسیون جلوگیری یا رفع تنازع با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران

کمیسیون جلوگیری یا رفع تنازع شهرداری تهران به منظور گره‌گشایی از امور شهروندان و جلوگیری از اتلاف منابع شهر و شهروندان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، «کمیسیون جلوگیری یا رفع تنازع» شهرداری تهران، با هدف رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات شهروندان، در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.

در جریان برگزاری جلسه مذکور، برخی شهروندان موارد اختلافی و چالش‌های قابل رسیدگی از سوی مدیریت شهری را مطرح کردند. بر این اساس و با حضور مسئولان بخش‌های مرتبط مدیریت شهری، برای گره‌گشایی از موارد مطرح شده توسط شهروندان، تصمیم‌گیری‌های متناسب اتخاذ و اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، معاونین «مالی و اقتصاد شهری»، «شهرسازی و معماری» و «فنی و عمرانی» شهرداری تهران، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، شهرداران مناطق یک، ۲، ۴، ۱۲، ۱۸ شهرداری تهران و رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در جلسه اخیر حضور داشتند.

گفتنی است، «کمیسیون جلوگیری یا رفع تنازع» با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و دارایی‌های شهر و شهروندان و بر اساس تبصره نهم ماده‌ واحده بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران تشکیل شده است.

