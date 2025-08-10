دستگیری عربدهکش سابقهدار در عملیات ضربتی پلیس پایتخت
ماموران پلیس اطلاعات پایتخت تهران در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری یک فرد شرور سابقهدار در غرب پایتخت شدند.
به گزارش ایلنا از پلیس، ماموران این مرکز پس از دریافت گزارشهایی از شرارتهای متعدد یک فرد سابقهدار در محله جنتآباد، عملیات شناسایی را آغاز کردند.
براساس این گزارش، این فرد که به جرائمی نظیر درگیری، قدرتنمایی و مزاحمت شهروندان شناخته میشد، پس از شناسایی چند مخفیگاه و اطمینان از حضورش در یکی از آنها، در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
متهم در بازجوییها به همه شرارتهای خود اعتراف کرد.