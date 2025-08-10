به گزارش ایلنا از پلیس، ماموران این مرکز پس از دریافت گزارش‌هایی از شرارت‌های متعدد یک فرد سابقه‌دار در محله جنت‌آباد، عملیات شناسایی را آغاز کردند.

براساس این گزارش، این فرد که به جرائمی نظیر درگیری، قدرت‌نمایی و مزاحمت شهروندان شناخته می‌شد، پس از شناسایی چند مخفیگاه و اطمینان از حضورش در یکی از آنها، در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

متهم در بازجویی‌ها به همه شرارت‌های خود اعتراف کرد.

