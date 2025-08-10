خبرگزاری کار ایران
دستگیری عربده‌کش سابقه‌دار در عملیات ضربتی پلیس پایتخت

کد خبر : 1672144
ماموران پلیس اطلاعات پایتخت تهران در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری یک فرد شرور سابقه‌دار در غرب پایتخت شدند.

به گزارش ایلنا از پلیس، ماموران این مرکز پس از دریافت گزارش‌هایی از شرارت‌های متعدد یک فرد سابقه‌دار در محله جنت‌آباد، عملیات شناسایی را آغاز کردند.

براساس این گزارش، این فرد که به جرائمی نظیر درگیری، قدرت‌نمایی و مزاحمت شهروندان شناخته می‌شد، پس از شناسایی چند مخفیگاه و اطمینان از حضورش در یکی از آنها، در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

متهم در بازجویی‌ها به همه شرارت‌های خود اعتراف کرد.

