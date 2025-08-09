شهدای مدافع حرم سپر بلای ایران شدند

به گزارش ایلنا، سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم که همزمان با سالروز شهادت «شهید محسن حججی»، امروز شنبه ۱۸ مردادماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، گفت: شهدای مدافع حرم ما را هدایت کردند تا در سالروز شهادت شهید محسن حججی و همزمان با ایام اربعین حسینی، این مراسم برگزار شود. خانواده‌های این شهدا نیازی به بزرگداشت ما ندارند، چرا که به فرمایش مقام معظم رهبری، آنان راهی را آگاهانه انتخاب کردند و با قدم گذاشتن در مسیر ایثار و شهادت، عزت و امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند. رهبر معظم انقلاب از «مکتب سلیمانی» سخن گفته‌اند و شهدای مدافع حرم نیز در همین مکتب پرورش یافته و به شهادت رسیده‌اند.

اوحدی با بیان اینکه ارتباط میان شهدای مدافع حرم و حوادث اخیر منطقه نیاز به تحلیل دقیق دارد، افزود: شهدای مدافع حرم و جریان داعش که در سوریه شکل گرفت، پیوندی مستقیم با امنیت امروز ما و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر دارد. حکمت این تقارن که سالروز یادبود این شهدا با اربعین حسینی و روز خبرنگار همزمان شده، بسیار معنادار است. برخی تصور می‌کردند با فروکش کردن بحران سوریه، یاد شهدای مدافع حرم کم‌رنگ خواهد شد، اما این شهادت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ معاصر ماست. امروز که از دائرة‌المعارف شهدای مدافع حرم رونمایی می‌کنیم، در واقع در حال انجام یک وظیفه تاریخی هستیم تا حقایق این دوران برای نسل‌های آینده روشن بماند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، داعش را یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین پروژه‌های استکبار جهانی علیه امت اسلامی دانست و تصریح کرد: داعش نه یک گروه خودجوش، بلکه طرحی دقیق و حساب‌شده بود که در اتاق فکر آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی طراحی شد. این گروه تروریستی، با پشتیبانی همه‌جانبه، ظرف مدت کوتاهی حدود ۷۵ درصد خاک سوریه و ۴۵ درصد خاک عراق را اشغال کرد. در آن مقطع حساس، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، محور و ستون اصلی مقاومت، با همه ظرفیت و تجربه خود به میدان آمد و عزیزانی از تیپ فاطمیون و زینبیون با لبیک به ندای او، وارد کارزار شدند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر را درست تحلیل کنیم، باید بپذیریم که عظمت و ایثار شهدای مدافع حرم بود که بسیاری از حملات دشمن را حدود ۱۱ سال به تأخیر انداخت. آن‌ها با فداکاری خود، نقشه اشغال کامل سوریه و عراق و رسیدن دشمن به مرزهای ایران را خنثی کردند. اگر این شهدا نبودند، امروز به جای امنیت در تهران، باید در خیابان‌های پایتخت با دشمن می‌جنگیدیم. فلسفه ایجاد داعش، تجزیه خاورمیانه و به‌ویژه ایران بود؛ طرحی که توسط برنارد لوئیس مطرح شد و مورد حمایت مستقیم قدرت‌های غربی قرار گرفت.

اوحدی با اشاره به نقش شهدای شاخص عرصه دفاع و بازدارندگی گفت: شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، با نگاه بلند و آینده‌نگرانه خود زمینه اقتداری را فراهم کرد که امروز به‌روشنی در عرصه بازدارندگی دفاعی شاهد آن هستیم. در دوران حضور حاج قاسم و شهدای مدافع حرم، دشمن جرئت کوچک‌ترین عرض‌اندام را نداشت و امروز نیز قدرت موشکی ما، نتیجه همان مجاهدت‌ها و آینده‌نگری‌هاست. شهدای مدافع حرم، شهدای اقتدار ملی هستند؛ کسانی که وحدت و انسجام ملی را تقویت کردند و غرور و عزت ملت ایران را در برابر دشمنان دوچندان ساختند.

معاون رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: دشمنان برای کشور ما نیز نقشه‌هایی خطرناک طراحی کرده بودند که با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری، اقدام به‌موقع نیروهای مسلح و انسجام ملی، این توطئه‌ها خنثی شد. رهبر معظم انقلاب بارها بر حفظ این انسجام تأکید کرده‌اند، زیرا رمز پیروزی ملت ایران در همین همبستگی و وحدت است.

در این مراسم از دائرةالمعارف شهدای مدافع حرم رونمایی و از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم تجلیل شد.

