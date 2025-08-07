خبرگزاری کار ایران
رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد

پشتیبانی هلال‌احمر از ۸۰۰ موکب مردمی در ایام اربعین حسینی

رئیس جمعیت هلال احمر در بازدید از پایانه مرزی خسروی در استان کرمانشاه با اعلام ارائه ۷۰۰ هزار خدمت به زائران اربعینی در خاک عراق، گفت: ۷۰ هزار امدادگر آموزش دیده در کشور آماده خدمت و بیش از ۸۰۰۰ نیروی داوطلب امدادی و درمانی در داخل خاک عراق در حال ارائه خدمات امدادی و درمانی به زوار سیدالشهدا هستند.

به گزارش ایلنا،  پیرحسین کولیوند در بازدید از پایانه مرزی خسروی در استان کرمانشاه، گفت: ارائه خدمات سلامت، بهداشت و درمان و امدادونجات در کشور عراق در ایام اربعین حسینی برعهده جمعیت هلال‌احمر است.

کولیوند افزود: در داخل کشور وظیفه اصلی ما امداد و نجات است و معین وزارت بهداشت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران هستیم.

وی ادامه داد: خدمات گسترده و رضایت‌بخشی به زوار سیدالشهدا در ایام اربعین در حال ارائه است و همه ارگان‌ها، مسئولانه پای خدمت به زوار در ایام اربعین هستند. جمعیت هلال احمر نیز به عنوان یکی از ارگان‌های خدمات رسان به زائران در این ایام، در حال ارائه خدمت به مردم است.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه خدمات هلال احمر را در اربعین سال جاری گسترش دادیم، افزود: درمانگاه‌های هلال احمر با حضور نیروهای امدادی و درمانی داوطلب، استقرار اتوبوس آمبولانس و آمبولانس‌ها در خارج از مرز و در داخل خاک عراق در حال خدمت رسانی به زوار هستند، علاوه بر این، هلال‌احمر از ۸۰۰ موکب مردمی و جهادی نیز برای ارائه خدمات درمانی سطح ۲ و ۳ نیز پشتیبانی دارویی و تجهیزاتی می‌کند.

کولیوند گفت: ۷۰ هزار امدادگر آموزش دیده جمعیت هلال احمر در سراسر کشور آماده خدمت به زوار هستند و ۸۲۰۰ نیروی داوطلب پزشک، پرستار و امدادگر به خاک عراق اعزام شده‌اند و در ایام اربعین حسینی در حال خدمت داوطلبانه به زائران هستند. تنها ۱۸۰۰ داوطلب پزشکی در مسیر نجف به کربلا، خدمات پزشکی و درمانی را به صورت سیار به زائران ارائه می‌کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد: زائران با تدابیر اتخاذ شده با سهولت در حال پیاده‌روی اربعینی و زیارت خود هستند و تاکنون بیماری واگیردار و مشکل خاصی گزارش نشده، در خصوص بهداشت آب و غذا نیز با وزارت بهداشت عراق همکاری داریم، اما تاکنون مسأله خاصی در این زمینه هم نداشته‌ایم.

