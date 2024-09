تشریح وقوع حادثه انفجار در معدن زغالسنگ

«محمد حسن نامی» رییس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت امدادرسانی در محل انفجار معدن در طبس گفت: بعلت تصاعد آنی گاز متان در کارگاه استخراج شماره ۸۲ بلوک C پروده ۶ و بلوک B شرکت معدنجو یک انفجار صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در دو کارگاه b , c مجموعا ۶۷ نفر حضور داشته‌اند که تا این لحظه ۳۳ فوتی و ۱۷ مصدوم و ۱۷ محبوس وجود دارد و ۸ تیم مشغول امداد و نجات تخصصی هستند. در حال حاضر عملیات معدنی متوقف شده و بر اساس گزارشات اولیه به تجهیزات و ماشین آلات نیز خسارت وارد شده است.

وی درباره جزییات حادثه گفت: کارگاه استخراج ۸۲ بلوک C، دارای طول ۱۰۰ متر و ارتفاع زغال ۱ متر لایه C1 به روش سنتی با استفاده از پیکورهای بادی استخراج می گردد.با توجه به فوق کاتاگوری بودن لایه های زغالی در منطقه پروده و حجم بالای گاز متان و وجود حفره های گازی در لایه های زغالی؛در زمان انجام کار کارگران در کارگاه مذکور در اثر تصاعد آنی گاز ناشی از حفره گازی موجود،حجم زبادی از گاز وارد کارگاه شده و باعث انفجار لحظه ای و در نتیجه انتشار گاز co در کارگاه ۸۲ بلوک c و متعاقب آن نشر گاز co در بلوک B شده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تهویه معدن بصورت مرکزی انجام شده است و همچنین معدن مذکور دارای ۴۳ نفر نیروی ایمنی است، تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه تیم امداد و نجات معدن وارد عمل شده و همچنین تیم های ایمنی و مدیریت بحران معادن زغالسنگ منطقه نیز به محل اعزام شدند.تجهیزات رسپیراتور و امداد و نجات سایر معادن و همینطور آمبولانس های شرکتهای معدنی موجود در منطقه نیز به محل حادثه آورده شده و همچنان عملیات امداد و نجات در حال انجام است.

