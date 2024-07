«اسماعیل سلیمی» معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پایش ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در شهر تهران گفت: طی یکسال و نیم گذشته در حال حاضر حدود ۵ هزار ساختمان از ۱۶ هزار ساختمان مهم را بازدید کرده‌ایم از این ۵ هزار ساختمان که مورد بازدید قرار گرفته و چک لیست آن پر شده است، نتیجه ارزیابی ۲ هزار و ۹۹۵ ساختمان نیز مشخص شده است و این ساختمان‌ها در گروه‌های A، B، C و D قرار گرفته‌اند و این نتایج از طریق ستاد مدیریت بحران هم به کمیته‌های ایمنی و رفع خطر مناطق اعلام شده و جلسات آن‌ها نیز تشکیل شده است و هم برخی از ساختمان‌های مهم مانند بیمارستان‌ها به دستگاه مربوطه و وزیر اعلام شده است.

وی ادامه داد: این ساختمان‌ها به صورت منظم در کمیته‌های ایمنی و رفع خطر نواحی ومناطق در حال برگزاری جلسه است و از سوی این کمیته‌ها به این ساختمان‌ها دوبار اخطار دو هفته‌ای داده می‌شود و فرصت داده می‌شود که اقدامات ایمن‌سازی را آغاز کنند. به طور مثال اگر ساختمانی در گروه D قرار گرفته باشد براثر بارهای ثقلی دارای مشکل است و اگر حتی زلزله هم نیاید این ساختمان خطرناک است و لذا از بهره‌برداری آن باید ممانعت شود. اگر مالک ساختمان تمکین کند که مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر تمکین نکند پرونده این ساختمان توسط بخش حقوقی شهرداری منطقه به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. دادستانی هم این درخواست را از شهرداری تهران داشته است که اگر یک ساختمانی ناایمن است و به مالک ابلاغ شده اما مالک تمکین نمی‌کند حتما به قوه قضاییه از سوی شهرداری اعلام شود و این کار در حال حاضر انجام می‌شود.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه دستورالعمل ایمن‌سازی در ستاد مدیریت بحران با امضای وزیر کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل تکلیف دستگاه‌ها، مالکان و… مشخص شده است که مالکان هر کدام از ساختمان‌های گروه خطر A. B. C. D چه اقداماتی را باید انجام دهند. به طور مثال ساختمان‌هایی که در گروه C قرار دارند باید در ظرف ۶ ماه برای شروع کار ایمن‌سازی و بازسازی اقدام کنند و مشاور ذیصلاح مقاوم‌سازی را استخدام کرده و نقشه‌های بهسازی لرزه‌ای تهیه کرده و اقدام به مقاوم‌سازی کنند. ساختمان‌های گروه C ارزش مقاوم‌سازی داشته اما ساختمان‌هایی که در گروه D قرار دارند، ارزش مقاوم‌سازی ندارند یعنی مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها توجیه اقتصادی ندارد و مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها بیش از نوسازی آن هزینه دارد یا اینکه امکان مقاوم‌سازی آن از نظر فنی فراهم نیست به طور مثال ساختمان‌هایی که بنایی بدون اسکلت هستند و نمی‌توان این ساختمان‌ها را مقاوم‌سازی کرد.

سلیمی درباره ساختمان‌هایی که در گروه B قرار دارند، گفت: در این گروه ساختمان‌هایی هستند که عموما قبل از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و به دلیل اینکه آیین‌نامه لرزه‌ای ایران ارتقا پیدا کرده است، فاکتورهای تاب‌آوری در برابر زلزله در این ساختمان‌ها وجود ندارد و بنابراین این ساختمان‌ها قبل از اینکه برای مقاوم‌سازی ارجاع شوند مرحله کنترل کیفی و محتوایی مدارک را طی کرده و اگر مدارک مشکلی نداشته باشد این ساختمان‌ها ایمن اعلام شده و چنانچه دارای مشکل داشته باشند به گروه C منتقل شده که ساختمان‌هایی هستند که باید اقدام به مقاوم‌سازی کنند.

وی درباره ساختمان‌های گروه A گفت: ساختمان‌هایی که در این گروه قرار دارند صرف مدارک کنترل کیفی آن‌ها مجددا مورد بررسی کنترل محتوایی قرار می‌گیرد و اگر مشکلی نداشته باشد ایمن اعلام می‌شوند و اگر مشکلی داشته باشند در گروه ساختمان‌های رده C قرار می‌گیرند این ساختمان‌ها عمدتا ساختمان‌های ایمن هستند و مشکلی در مدارک ندارند و همچنین مشکل مشهودی هم ندارند و لذا اگر محاسبات آن‌ها کامل باشد ما آن‌ها را ایمن اعلام می‌کنیم.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: ساختمان‌های گروه D و C اگر تمکین نکنند پلمب می‌شوند اسامی برخی از این ساختمان‌ها از طریق دادستانی اعلام شده است و برخی هنوز اعلام نشده است. البته تعداد زیادی از این ساختمان‌ها اقدام به ایمن‌سازی کرده‌اند و این جای امیدواری دارد به طور مثال از ۱۸۰ بیمارستان تهران ما حدود یک سوم را بازدید کرده‌ایم که حدود ۶۰ بیمارستان شده است و خیلی از این بیمارستان‌ها پای کار آمده‌اند و ۵ بیمارستان نیز یا مشاور گرفته و یا کار اجرا را هم شروع شده است. مانند بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیاض بخش که کار را شروع کرده‌اند.

سلیمی درباره هزینه سنگین بازسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و ساختمان‌هایی که در گروه C قرار دارند، گفت: براساس قانون کار ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلند برعهده وزارت راه و شهرسازی است و ما به آن‌ها کمک کرده‌ایم تا این کار انجام شود و شهرداری در این زمینه مشکل اعتبار لازم برای ارزیابی را حل کرده است اما درخصوص ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرداری نمی‌تواند هم از نظر قانونی و هم از نظر مالی کمکی به این ساختمان‌ها داشته باشد، چراکه هزینه مقاوم‌سازی هر کدام از ساختمان‌ها بسیار زیاد است و شهرداری نمی‌تواند به این همه ساختمان در خصوص مقاوم‌سازی کمک کند. قانون هم اعلام کرده است که هر دستگاهی موظف است که ساختمان‌های خودش را مقاوم کند. ما محاسبه کرده‌ایم برای مقاوم‌سازی ساختمان تهران بیشترین هزینه‌ای که لازم است مربوط به بیمارستان‌ها است.

وی در پاسخ به این سوال که در چه زمانی ارزیابی این ساختمان‌ها به پایان خواهد رسید، گفت: قرارداد ما با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تقریبا با توجه به اعتباراتی که داشته‌ایم تا دو ماه دیگر ادامه دارد و تا پایان این قرارداد حدود ۷ هزار ساختمان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. برای مابقی ساختمان‌ها به دنبال انعقاد مجدد قرارداد هستیم تا بتوانیم درخصوص مابقی این ساختمان‌ها این کار را انجام دهیم اگر قرارداد مجددا منعقد شود از زمان ابلاغ ما یک سال زمان لازم داریم تا ارزیابی تمامی ۱۶ هزار ساختمان به پایان برسد. برای مقاوم‌سازی ساختمان نیز حدود دو سال به طور متوسط برای هر ساختمان در نظر گرفته‌ایم.

