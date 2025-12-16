خبرگزاری کار ایران
آغاز پویش‌های مشترک آگاهی‌بخشی درباره سرطان در فضای شهری/شهرداری ارومیه و انجمن خیریه «امید» تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

شهرداری ارومیه و انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی «امید» با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، همکاری خود را با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان و ترویج مسئولیت اجتماعی در سطح شهر آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این تفاهم‌نامه با محوریت اجرای پویش‌های مشترک فرهنگی و رسانه‌ای، استفاده هدفمند از فضاها و رسانه‌های شهری برای انتقال پیام‌های امیدبخش و مسئولانه در حوزه سلامت، حمایت از پایداری اجتماعی و مالی فعالیت‌های انسان‌دوستانه انجمن و کاهش هزینه‌های مرتبط با طرح‌های توسعه‌ای درمانی بیماران نیازمند مبتلا به سرطان به امضا رسید.

آیدین رحمانی،شهردار ارومیه در این دیدار، پس از ارائه گزارش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن خیریه امید درباره خدمات درمانی و حمایتی به بیماران نیازمند استان، گفت:شهر سالم از شهر آگاه آغاز می‌شود و شهر باید در خدمت جان و زندگی مردم باشد.

رحمانی با تأکید بر نگاه فرهنگی به موضوع سرطان افزود:سرطان صرفاً یک مسئله پزشکی نیست، بلکه به سبک زندگی و آگاهی اجتماعی مرتبط است و غلبه بر آن نیازمند همدلی و پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی همه شهروندان است.

وی همچنین اظهار کرد:شهرداری ارومیه با امضای این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که شهر می‌تواند هم‌زمان زیبا، آگاه، مهربان و سالم باشد.

در پایان این مراسم، رحمانی شهردار ارومیه به پاس همراهی در مسیر اهداف انسان‌دوستانه انجمن خیریه امید، نشان «سفیر امید» را از خشابی، رئیس هیئت‌مدیره این انجمن، دریافت کرد.

