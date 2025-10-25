به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی‌اصغر ذاکر هرندی در حاشیه بازدید اتحادیه آتش‌نشانان کشور از گروه تراکتورسازی، داخلی‌سازی کامل تولیدات تراکتورسازی را افتخار و برگ برنده‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام و گفت: با روند روبه‌رشدی که تراکتورسازی طی چند سال اخیر اتفاق افتاده می‌تواند سازمان آتش‌نشانی و حتی سایر بخش‌های شهری کشور را از واردات و وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز و رشد و توسعه این بخش‌ها در شهرها و دهیاری‌ها را شتاب بخشید.

با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از 4 هزار و 500 دهیاری و یک هزار و 500 شهرداری‌های کشور به سیستم آتش‌نشانی مجهز نیستند اظهار داشت: تراکتورسازی در این زمینه می‌تواند بازوی کمکی مهمی برای سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور برای تجهیز این مجموعه‌های به سیستم آتش‌نشانی و سایر بخش‌های خدمات شهری باشد.

عمر ناوگان ماشین‌آلات آتش‌نشانی نباید بیش از 5 سال باشد

وی حداکثر میانگین عمر ناوگان تجهیزات ماشینی آتش‌نشانی را 5 سال عنوان و تأکید کرد: علاوه بر فاقد سیستم آتش‌نشانی بودن مراکز یاد شده، ناوگان خدمات شهری و بخصوص سازمان‌های آتش‌نشانی های کشور اکثرا از عمر بالایی برخوردار هستند که نیازمند به نوسازی و بهسازی می‌باشند.

هرندی گریزی به نیازهای اساسی حوزه مدیریتش زد و از تراکتورسازی خواست تا در تأمین و رفع نیاز این اقلام که شامل نردبان بخصوص نردبان‌های بلندمرتبه، پمپ آب ماشین‌های آتش‌نشانی و ... هست سازمان مطبوعش را یاری کند تا کشور از واردات این محصولات بی‌نیاز شود.

این مقام مسئول در ادامه، ابراز امیدواری کرد: سال آینده شاهد رونمایی از برند ماشین‌آلات و تجهیزات آتش‌نشانی، خودروها خدماتی پسماند و آمبولانس در گروه تراکتورسازان باشیم.

