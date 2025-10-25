خبرگزاری کار ایران
تراکتورسازی می‌تواند سازمان آتش‌نشانی های کشور را از واردات بی‌نیاز کند

عمر ناوگان ماشین‌آلات آتش‌نشانی نباید بیش از ۵ سال باشد

مدیرکل محیط‌ زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: تراکتورسازی می‌تواند با تولید ماشین آلات مورد نیاز سازمان آتش‌نشانی و حتی سایر بخش‌های شهری کشور، این بخش را از واردات و وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز کند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی‌اصغر ذاکر هرندی در حاشیه بازدید اتحادیه آتش‌نشانان کشور از گروه تراکتورسازی، داخلی‌سازی کامل تولیدات تراکتورسازی را افتخار و برگ برنده‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام و گفت: با روند روبه‌رشدی که تراکتورسازی طی چند سال اخیر اتفاق افتاده می‌تواند سازمان آتش‌نشانی و حتی سایر بخش‌های شهری کشور را از واردات و وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز و رشد و توسعه این بخش‌ها در شهرها و دهیاری‌ها را شتاب بخشید.

با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از 4 هزار و 500 دهیاری و یک هزار و 500 شهرداری‌های کشور به سیستم آتش‌نشانی مجهز نیستند اظهار داشت: تراکتورسازی در این زمینه می‌تواند بازوی کمکی مهمی برای سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور برای تجهیز این مجموعه‌های به سیستم آتش‌نشانی و سایر بخش‌های خدمات شهری باشد.

عمر ناوگان ماشین‌آلات آتش‌نشانی نباید بیش از 5 سال باشد

وی حداکثر میانگین عمر ناوگان تجهیزات ماشینی آتش‌نشانی را 5 سال عنوان و تأکید کرد: علاوه بر فاقد سیستم آتش‌نشانی بودن مراکز یاد شده، ناوگان خدمات شهری و بخصوص سازمان‌های آتش‌نشانی های کشور اکثرا از عمر بالایی برخوردار هستند که نیازمند به نوسازی و بهسازی می‌باشند.

هرندی گریزی به نیازهای اساسی حوزه مدیریتش زد و از تراکتورسازی خواست تا در تأمین و رفع نیاز این اقلام که شامل نردبان بخصوص نردبان‌های بلندمرتبه، پمپ آب ماشین‌های آتش‌نشانی و ... هست سازمان مطبوعش را یاری کند تا کشور از واردات این محصولات بی‌نیاز شود.

این مقام مسئول در ادامه، ابراز امیدواری کرد: سال آینده شاهد رونمایی از برند ماشین‌آلات و تجهیزات آتش‌نشانی، خودروها خدماتی پسماند و آمبولانس در گروه تراکتورسازان باشیم.

