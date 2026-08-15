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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان گلستان در اولویت ما قرار دارد

افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان گلستان در اولویت ما قرار دارد
کد خبر : 1825141
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رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان درگلستان در اولویت ما قرار  دارد و نخستین مرکز نوآوری و توسعه فناوری روستایی – عشایری استان گلستان با محوریت پارک علم و فناوری گلستان افتتاح شد.

بهمن  طیبی  با حضور درخبرگزاری ایلنا گلستان اظهارکرد: درحال حاضر  ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در استان فعالیت می‌کنند. شرکت‌های مستقر در پارک طی سال گذشته بیش از ۵ همت فروش و حدود یک و نیم میلیون دلار صادرات را به ثبت رسانده‌اند. 

وی افزود: روند توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان با شتاب بیشتری در حال پیگیری است. توسعه زیرساخت‌های استقرار شرکت‌های فناور، تقویت ظرفیت‌های حمایتی و ایجاد بسترهای جدید برای رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در اولویت ما قرار دارد. 

طیبی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دفتر مجازی مشترک با کشور قزاقستان، افتتاح نخستین شعبه فیجیتال بانک کشاورزی در استان و افزایش چندبرابری سرمایه صندوق پژوهش و فناوری گلستان خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های فناور استان توصیف کرد. 

وی تصریح کرد:  در سال جاری تلاش داریم با پنج دانشگاه اصلی استان، حداقل ۳۰ رویداد مشترک علمی، فناورانه و مهارتی برگزار کنیم و پارک علم و فناوری گلستان تعامل و همفکری با دانشگاه‌های استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

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