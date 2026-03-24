۳۷۲ تشکل کارگری و کارفرمایی درگلستان وجود دارد

به گزارش ایلنا از گلستان، ایوب هلاکو، در جلسه تشکل های کارگری ،کارفرمایی و تعاونی های استان با مشاور ودستیار ویژه وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،ضمن تأکید بر نقش حیاتی این تشکل‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، اظهار داشت: جامعه کار و تولید و تعاونگران استان گلستان، همچون سایر مردم سرافراز ایران، در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند و تا پیروزی بر دشمن متجاوز، محکم و استوار خواهند بود وامروز در میدان وخیابان پشتیبان نظام وانقلاب ومدافعین عزیز هستند.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه روابط کار در استان، از کاهش چشمگیر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی از ۲۰ روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ روز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: " با تلاش همکاران عزیز استان گلستان، خوشبختانه در زمینه صدور آرا ومیانگین رسیدگی در رتبه برتر کشور قرار گرفت که جای تقدیروتشکردارد.

هلاکو در ادامه به آمارهای مهم استان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر، ۴۳ هزار و ۶۸۶ واحد کارگاهی با ۱۸۲ هزار نفر بیمه شده اجباری در استان گلستان فعال هستند و ۸۵ هزار نفر نیز از مزایای بازنشستگی و مستمری برخوردارند.

مدیرکل تعاون گلستان همچنین از وجود ۳۷۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد که ۷۶ درصد آن‌ها را تشکل‌های کارگری و ۲۴ درصد را تشکل‌های کارفرمایی تشکیل می‌دهند. وی بر اهمیت آموزش و توانمندسازی این تشکل‌ها تأکید کرد و بیان داشت: "در سال جاری، بیش از هزار و ۹۵۰ نفر ساعت آموزش تخصصی به تشکل‌ها ارائه شده است.

ایوب هلاکو در پایان، از تعامل سازنده و موثر تشکل‌ها با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تقدیر کرد و گفت: "این همراهی، واقعی، کارآمد و مثمر ثمر است.

در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان نیز به بیان مشکلات، پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند تا در راستای بهبود هرچه بیشتر شرایط، مورد بررسی قرار گرفت.

