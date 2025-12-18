خبرگزاری کار ایران
حضور مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان در همایش ملی پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان

مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان در همایش ملی پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان که از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود، شرکت کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، هومن هادیان، نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان، گفت: این همایش ملی با حضور برگزیدگان رویدادهای استارتاپی و به میزبانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خانه کارگر برگزار می‌شود. 

او افزود: موضوعات اصلی رویدادهای استارتاپ ویکند در این همایش، مباحث HSE (بهداشت و ایمنی محیط کار) و هوش مصنوعی (AI) هستند. 

هادیان تصریح کرد: در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان، دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی فرصت دستیابی به شغل مناسب را دارند. همچنین یک دفتر کاریابی فعال در این مرکز وجود دارد که به دانشجویان مشاوره رایگان ارائه می‌دهد و آن‌ها را برای مصاحبه‌های شغلی معرفی می‌کند. 

وی در پایان گفت: چندین شرکت دانش‌بنیان نیز در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان مستقر هستند و فعالیت می‌کنند.

