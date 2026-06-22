یارانه بیش از ۶.۵ میلیون مشتری بانک ملی ایران پرداخت شد
بانک ملی ایران از واریز مرحله اول و دوم یارانه نقدی به حساب بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری مشمول دهکهای اول تا نهم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، در ادامه اجرای برنامههای دولت برای پرداخت یارانه نقدی، مرحله دوم واریز وجوه یارانهای به حساب ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشتریان این بانک در دهکهای چهارم تا نهم با موفقیت انجام شد.
این در حالی است که در مرحله نخست پرداخت یارانهها که هفته گذشته انجام شد، یارانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان بانک ملی ایران در دهکهای اول تا سوم به حساب آنان واریز شده بود.
بر این اساس، مجموع مشتریان بانک ملی ایران که در دو مرحله اخیر یارانه نقدی خود را از طریق این بانک دریافت کردهاند، به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. همچنین با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی و تخصصی بانک و بازگشت پایداری به زیرساختهای خدماتی، مشتریان مشمول یارانه توانستهاند وجوه واریزی خود را بدون مشکل دریافت و برداشت کنند.
گفتنی است فرآیند پرداخت و انتقال وجوه با نظارت و مدیریت بانک ملی ایران و با هدف اطمینان از دقت، سرعت و صحت واریز به حسابهای مقصد انجام شده و این بانک همچنان در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و اجرای مسئولیتهای خود در نظام پرداخت کشور نقشآفرینی میکند.
همچنین با رفع بخش قابل توجهی از محدودیتهای ایجاد شده در روزهای گذشته، خدماتی همچون کارتبهکارت درونبانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاههای خودپرداز و در قالب ۵ تراکنش روزانه، مسدودسازی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز، دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز، دریافت ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب) و ارسال پیامک تراکنشها، هماکنون در دسترس مشتریان بانک ملی ایران قرار دارد.