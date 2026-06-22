خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد

ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد
کد خبر : 1802829
لینک کوتاه کپی شد.

️امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز دوشنبه ۱ تیر تا ۸ تیر ۱۴۰۵ به مدت یک هفته از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.

️مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.

️همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.

️روش ثبت نام از طریق سامانه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی