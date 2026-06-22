ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز دوشنبه ۱ تیر تا ۸ تیر ۱۴۰۵ به مدت یک هفته از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.