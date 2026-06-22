ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد
️امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز دوشنبه ۱ تیر تا ۸ تیر ۱۴۰۵ به مدت یک هفته از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.
️مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.
️همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.