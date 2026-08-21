زمان تشکیل جلسه شورایعالی کار مشخص شد/ آیا مزد کارگران ترمیم میشود؟
طبق دعوتنامهای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دعوتنامهای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
بر اساس دستور کار این جلسه، بررسی آیین دادرسی کار، طرح مشکلات مربوطه و ضرورت اصلاح برخی از موارد، از جمله مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به راهاندازی سامانه الکترونیکی روابط کار، در دستور بررسی قرار دارد.
همچنین ادامه بررسی و تبادل نظر درباره تدوین آییننامههای مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار و اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی تدوین آییننامههای مزبور از جمله مسائلی است که در دعوتنامه به آن اشاره شده است.
این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار میشود و هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم مزد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.