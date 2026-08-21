به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دعوتنامه‌ای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس دستور کار این جلسه، بررسی آیین‌ دادرسی کار، طرح مشکلات مربوطه و ضرورت اصلاح برخی از موارد، از جمله مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی روابط کار، در دستور بررسی قرار دارد.

همچنین ادامه بررسی و تبادل نظر درباره تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار و اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی تدوین آیین‌نامه‌های مزبور از جمله مسائلی است که در دعوتنامه به آن اشاره شده است.

این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار می‌شود و هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم مزد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.

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