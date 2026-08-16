با حکم وزیر کار؛
فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور شد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «فاطمه منصوری» را به سمت «سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «فاطمه منصوری» را به سمت «سرپرست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور» منصوب کرد.
منصوری دانش آموخته مهندسی و سیاستگذاری است و سابقه معاونت برنامهریزی راهبردی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت استانداری سمنان و مدیرکلی آموزش فنیوحرفهای استان سمنان را در کارنامه دارد.