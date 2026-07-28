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پرداخت نشدن چندماهه حقوق و بیمه کارگران آرمان گستر نوین کنارک/ اعتراض مساوی‌ست با قطع همکاری!

پرداخت نشدن چندماهه حقوق و بیمه کارگران آرمان گستر نوین کنارک/ اعتراض مساوی‌ست با قطع همکاری!
کد خبر : 1819466
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کارگران شرکت «آرمان گستر نوین» کنارک از پرداخت نشدن چندماهه حقوق و رد نشدن حق بیمه خبر داده‌اند و خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  حقوق کارگران این شرکت تولید کننده قوطی کنسرو فلزی که اکثر نیروی بومی و بلوچ‌ هستند حدود سه ماه پرداخت نشده و همچنین چهار ماه است که حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است؛ این وضعیت موجب بروز مشکلات گسترده اقتصادی برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است.

منابع کارگری در ادامه افزودند: «برخی از کارگران پرداخت اجاره‌ بهای منازل‌شان تا دو ماه به تعویق افتاده و  زیر بار بدهی و مشکلات معیشتی قرار گرفته‌اند و هر یک از کارگرانی که نسبت به این وضعیت اعتراض یا مطالبه‌گری کرده‌اند، با تهدید به اخراج یا قطع همکاری مواجه شده‌اند.»

پرداخت به‌موقع دستمزد و حق بیمه، از حقوق بنیادین کارگران و از الزامات قانونی کارفرمایان است. تأخیر در پرداخت این مطالبات و تهدید کارگران به اخراج به دلیل پیگیری حقوق قانونی، می‌تواند امنیت شغلی و معیشت آنان و خانواده‌هایشان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

 

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