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تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف/ قانون اجرایی شود

تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف/ قانون اجرایی شود
کد خبر : 1819144
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جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استان‌های مختلف تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استان‌هایی مانند اصفهان، کردستان و کرمانشاه، با برپایی تجمعات اعتراضی، نادیده‌گرفتن مطالبات قانونی و وضعیت نامناسب رفاهی خود را محکوم کردند.

معترضان خواستار مداخلۀ فوری مسئولان و پایان دادن به بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته در قبال جامعه‌ی بازنشستگان شدند. تجمع‌کنندگان با رد صریح اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت مخابرات مبنی بر پرداخت کامل مطالبات، به عملکرد مدیریت انتقاد کردند.

بازنشستگان معترض می‌گویند:  سهام‌داران عمدۀ شرکت مخابرات، مسئول اصلی تداوم این بحران معیشتی وعدم اجرای تعهدات قانونی هستند.تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف/ قانون اجرایی شود

 

عدم پایبندی کارفرما به مفاد آیین‌نامه‌ی مصوب ۲۴/۸۹ سال ۱۳۸۹، اصلی‌ترین محور اعتراضات این صنف را تشکیل می‌دهد. معترضان تأکید دارند ساختار مدیریتی شرکت با خلف وعده‌های مکرر، مطالبات سنواتی و حقوق مکتسبه‌ی آنان را بلاتکلیف گذاشته و ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی درمان را با اختلال جدی مواجه کرده است. 

 

 

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