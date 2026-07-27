کارگران بدانند؛
در صورت کوتاهی کارفرما در اعلام حادثه کار چه باید کرد؟
طبق قانون در زمان وقوع حوادث کار، کارفرما باید ظرف سه روز کاری موضوع را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. اما در صورت کوتاهی کارفرما در اعلام حادثه کار، راهکار جایگزین وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق قانون در زمان وقوع حوادث کار، کارفرما باید ظرف سه روز کاری موضوع را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. اما در صورت کوتاهی کارفرما در اعلام حادثه کار، راهکار جایگزین وجود دارد.
سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اطلاع داد: افراد دارای بیمهپردازی فعال تأمین اجتماعی، به صورت غیرحضوری امکان ثبت حادثه در محیط کار را دارند. از این طریق، درخواست بیمهشده، بررسی و در صورت تأیید از مزایای بیمهای و درمانی پس از حادثه کار بهرهمند میشود.
بیمهشدگان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir منوی بیمهشدگان، امور بیمهشدگان، اعلام حادثه ناشی از کار و بازرسی فنی، میتوانند درخواست مربوطه را ثبت کنند.